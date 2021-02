"El Gobierno busca romper la colaboración entre Fiscalía y Policía"

"Había determinación de mandar un mensaje de miedo. Han querido desvirtuar esto con todo, no importando romper con la colaboración que debe haber entre PNC y FGR", consideró el subjefe de fracción del FMLN, Schafick Hándal, ante el choque existente entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) por los acontecimientos sucedidos el pasado domingo y que culminaron con el fallecimiento de dos militantes del partido de izquierda.

Hándal aseguró que la intención del Ejecutivo es "encubrir lo que pasó ese día. Porque parece que el Ejecutivo que todo lo que pasa con él es intocable".

Por su parte, la jefa de la fracción efemelenista, Nidia Díaz calificó de "editado" el video mostrado por la Policía y dijo que "la PNC está haciendo un delito grave porque está obstruyendo el debido proceso de investigación. La PNC es un organismo colaborador y nada más".

La diputada mencionó que "la reforma Constitucional producto de los Acuerdos de Paz dio postestad a la Fiscalía dirigir la investigación del delito. La PNC es un colaborador".

Además aseguró que el Gobierno "está defendiendo sicarios en lugar de promover la armonía social y dar protección a todos los habitantes del país, sin importar que sean opositores".

Luego, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que la Asamblea Legislativa "recomendó en forma vinculante la destitución del director de la PNC. No existe legitimidad en sus actuaciones en términos generales. No es confiable, además, ese tipo de informes en el caso concreto. Y en definitiva quien conduce la investigación del delito no son ni el presidente, ni la PNC, es el Fiscal General".