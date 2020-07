“No tiene sentido seguir postergando la fase 2”: Bukele anuncia que reapertura avanzará el 21 de julio

Foto: @SecPrensaSV

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que ya no volverán a retrasar el inicio de la fase 2 de la reapertura económica, aunque confesó que él personalmente sí quisiera ampliar más tiempo la fase 1.

“Si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica aunque yo quisiera postergarla 15 días más pero no vamos a tener un efecto… De nada nos sirvió o de poco nos sirvió la postergación de los 15 días de la reapertura económica así que no vamos a postergarlo más”, declaró el presidente.

En el plan inicial de la reapertura económica, la fase 2 comenzaría el 7 de julio, sin embargo desde antes de esa fecha se reportaron alzas en los casos positivos de coronavirus a nivel nacional y el Gobierno decidió postergar la fase 1 durante 15 días más.

Una de las actividades principales que reiniciará cuando comience la fase 2 es el transporte público. Aunque todo este tiempo no han estado funcionando, el presidente reconoció que la población ha optado por otros medios de transporte debido a que no había ninguna restricción legal en cuanto a la libre movilidad.

Bukele dijo que como no prolongarán la fase 1 tratarán de “concientizar y vamos a tratar de ampliar la capacidad hospitalaria en vista de que la Asamblea Legislativa no quiere (aprobar el régimen de excepción y cuarentena)”.