"El Gobierno ya no tiene pretexto para solucionar las inundaciones"

La lluvia no deja que los habitantes de la Colonia Santa Lucía, en Ilopango, concilien el sueño con tranquilidad. No son extraños a los estancamiento de agua, que durante años se ha formado en la parte baja de la zona durante la temporada lluviosa. Pero el año pasado, el problema alcanzó un nivel inesperado. Las viviendas se llenaron de tres metros de agua y lodo, provocando pérdidas materiales, y los residentes de la colonia no quieren que esto se repita.

Martina Bonilla tiene 60 años y ayer inició su día en la madrugada limpiando los estragos que la tormenta de la noche del martes dejó en su tienda. Ella ha vivido en la Colonia Santa Lucía la mayor parte de su vida y asegura que hace 20 años las inundaciones no eran tan graves como hoy. La noche del martes, relata Bonilla, la tormenta comenzó temprano. "Pero al principio no fue de alerta, uno de tanto vivir aquí y de que la calle se inunde ya distingue qué tormentas van a causar problemas", dice.

Alrededor de las 8:00 de la noche, la lluvia se intensificó y los vecinos comenzaron a movilizar los vehículos a las zonas altas para evitar que el agua se los tragara. Pero no todos salieron a tiempo. Cuando el equipo de Estrella Vivar, jefa de Protección Civil de Ilopango, llegó al lugar a las 9:00 de la noche, encontraron un taxi atrapado. Con ayuda de cuerpos de rescate y seguridad lograron auxiliar al conductor, quien no sufrió lesiones, pero el vehículo resultó con serios daños.

Para las 9:30 de la noche, el agua ya había alcanzado 1.20 metros y estaba dentro de la cochera de la vivienda de doña Martina , quien solo esperaba que la situación no pasara a más.

Mientras continúa con la limpieza de su negocio, dice que muchos de sus vecinos todavía están recuperándose de las pérdidas que sufrieron el año pasado y afirma que las autoridades deben hacer algo para controlar el problema de las tuberías porque, contrario al discurso que manejó el Ministerio de Obras Públicas en redes sociales, doña Martina dice que la inundación del martes no fue solo por la basura acumulada.

"El Gobierno hoy no tiene pretexto", dice Bonilla. ."Tiene la alcaldía (de Ilopango), tiene la Asamblea (Legislativa) , tiene a los ministros, tiene todo. Ahora sí esperamos que nos arreglen esto", afirma, refiriéndose al poder que ha acumulado la administración de Nayib Bukele durante sus dos años de mandato.

Eliodoro Alas, otro residente de la Santa Lucía, también reconoce que la basura es un problema, pero coincide con su vecina y sostiene que el verdadero punto es el colapso de las tuberías. A su juicio, conectar las residencias y poblaciones que con los años se han formado alrededor de la Santa Lucía, sin ajustar el drenaje de las aguas pluviales, ha provocado esta situación. "Toda la gente aquí no puede dormirse cuando eso está sucediendo", dice Alas.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo ayer por la tarde en conferencia de prensa que el problema en la Santa Lucía es causado "porque hace años el sistema de drenajes sobrepasó su capacidad", confirmando lo dicho por los habitantes de la colonia, agregando que sí hay una iniciativa de proyecto para solventar la situación.