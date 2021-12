"El Gobierno se olvidó del personal de salud fallecido en la pandemia... ¿Cómo es que para la Chivo Wallet sí tienen?": Reclaman por impago de indemnización

El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende reclamó la promesa de indemnización de $30,000 para cada familia de los fallecidos del personal de salud durante la pandemia. “Cuando exigimos esto (pago) nos dicen que no hay fondos, pero cómo es que para la Chivo Wallet y para construir una ciudad bitcóin, para un hospital veterinario sí tienen, pero para las familias de estas personas que entregaron su vida no lo tienen... no están cumpliendo la ley”, dijo la representante.