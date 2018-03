El Independiente no se mueve del liderato

Lee también

El actual monarca de la Segunda División, el Independiente de San Vicente, retuvo el liderato del grupo C al empatar sin goles ante el Luis Ángel Firpo, de Usulután. La derrota complica a los pamperos, ya que no han ganado un solo partido en siete jornadas del torneo y comienzan a verse amenazados por el fantasma del descenso en la tabla acumulada, ya que suman 23 puntos en la acumulada, tres menos que el sotanero Platense, que perdió 1-0 ante Jocoro.Mientras, los fantasmas del Jiboa, dirigidos por el uruguayo Rubén Alonso, trataron de hacerse sentir en el feudo pampero, aunque no lograron abrir la férrea defensa de los toros. El Firpo terminó por acomodarse al ritmo del rival y en las pocas opciones que generó no tuvo la paciencia necesaria para definirlas.El Independiente mantiene el liderato del grupo C con 14 puntos, seguido de La Asunción con uno menos, que también empató pero por marcador de 1-1 ante el Aspirante de Jucuapa.Además, el Fuerte San Francisco se quedó con 11 unidades y perdió la oportunidad de asaltar el liderato al perder con 2-3 ante el Topiltzín. En los resultados de la jornada, Jocoro ganó 1 a 0 a Platense; La Asunción empató 1 a 1 con Aspirante y el Fuerte San Francisco perdió 2 a 3 con Topiltzín, mientras Firpo igualó 0-0 con el Independiente.