El Instituto de Acceso a la Información Pública desmerita informe académico sobre transparencia

Pese a que aún mantiene en reserva los resultados del informe de evaluación de desempeño de las instituciones públicas del año 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió ayer un comunicado en el que rechazó los resultados de un diagnóstico realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) correspondiente al año 2021 y recordó que "sólo los informes que el IAIP emite en la materia son de carácter oficial" y es el único que puede "determinar si un ente obligado cumple o no con lo estipulado por la ley".

El martes 26 de julio el OUDH dio a conocer los resultados de un diagnóstico realizado a 19 instituciones gubernamentales sobre el acceso a la información oficiosa que estos brindaron durante 2021. A través del estudio de los sitios web de transparencia de estas dependencias, el Observatorio determinó que ninguna de ellas cumplió a cabalidad con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y otorgó una nota promedio de 1.41, en una escala del 1 al 10.

Estos resultados fueron los que generaron que el IAIP emitiera un comunicado en el que aclaró que el diagnóstico del OUDH "no es oficial" y que por lo tanto no tiene validez legal.

"El IAIP, respetuoso de la institucionalidad y de todas las organizaciones que realizan actividades y estudios de opinión particulares, exhorta a estas entidades a aclarar que las valoraciones vertidas no son de índole oficial, sino valoraciones propias que no reflejan el posicionamiento del ente rector de la materia ni la certeza de los datos estadísticos aportados por no haber sido emitidos, validados y aprobados por este ente rector", expuso .

LA PRENSA GRÁFICA buscó ayer una reacción del OUDH sobre el comunicado del IAIP y su coordinador general, Danilo Flores, consideró que el pronunciamiento del Instituto era "innecesario" puesto que el diagnóstico que emitió el Observatorio es "de otra naturaleza".

"No compartimos la opinión del IAIP porque hablamos de instituciones con naturalezas distintas. A ellos les compete en efecto evaluar a las instituciones, pero nosotros somos un centro de investigación académica e hicimos un estudio que arrojó unos resultados y son los que comunicamos. No vemos por qué un estudio académico debería ser validado por el IAIP", externó Flores.

El representante del Observatorio de la UCA aclaró que al momento de la presentación del diagnóstico explicaron el objeto del mismo y la metodología para obtener los resultados, por lo que no deben existir confusiones. "Creemos que nos asiste el derecho de libertad de expresión y el de libre difusión de las ideas que establece el artículo seis de nuestra Constitución y que como ahí dice no debe estar sujeto a la censura previa", agregó.