"El MINED no nos paga Internet desde antes de pandemia"

Algunos directores y docentes de centros educativos de la red pública de educación del área metropolitana de San Salvador afirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que el Ministerio de Educación (MINED) no les ha estado pagando el Internet, inclusive desde antes del cierre de los recintos escolares en marzo del año pasado a raíz de la pandemia. Y la situación se agrava con la reciente decisión del gobierno de reabrir las escuelas, pero de manera opcional.

El problema que se avecina es grave, consideran, porque les están exigiendo que transmitan la clase presencial para los estudiantes que se van a quedar en casa. Y como si se tratara de una cadena de inconvenientes, se suman más: hay docentes que siguen esperando que les entreguen una computadora, igual que muchos estudiantes; y aún si ya tuvieran una, hay muchos estudiantes que ni siquiera cuentan con un correo electrónico para poder utilizar las plataformas Google Classroom y Google Meet, en las que han sido instruidos los docentes para poder impartir clases virtuales.

"Una señorita del MINED nos decía en la reunión que tuvimos (la semana pasada) con la ministra (Carla Hananía de Varela) que los maestros deben colocar la laptop, cuando estén dando su clase, de manera que pueda transmitir la clase presencial de manera virtual; eso es lo ideal, pero vamos a la realidad: ¿cuántos docentes tienen laptop? De los 56 que trabajan aquí, a 6 les dieron el año pasado y el resto usan un celular, los que han logrado comprar uno", manifestó Idalia Zúñiga, directora del centro escolar República de Perú, situado en la colonia Zacamil.

"Es un desastre total esto. Ya nos capacitaron a todos los maestros en Classroom y en Meet, pero no tenemos ni los recursos mínimos como el Internet. A ninguno nos han dado computadora. No tenemos creadas ni las aulas virtuales y los correos de los niños hay que crearlos todavía. Se supone que deben hacerlo los papás, pero ellos ni pueden hacer eso, a nosotros nos va a tocar. Todo el año pasado la plataforma que usamos fue Zoom", anotó una docente de un centro escolar en La Libertad, quien pidió anonimato por temor a represalias.

El MINED ha habilitado una plataforma para que alumnos y docentes llenen y envíen un formulario que ha denominado "Soporte para la asignación de beneficio de conectividad para la comunidad educativa", pero no a todos les ha funcionado: "A ninguno de nuestros alumnos les ha caído nada todavía, solo a algunos maestros. Yo lo he llenado y enviado tres veces desde antes del 1 de marzo que dijeron que nos iban a poner Internet en los celulares, y se supone que con ese Internet tenemos que transmitir las clases, mandar las guías y todo, pero a mí no me ha caído nada", agregó la docente, en cuya escuela 23 docentes atienden a 650 estudiantes.

"Hasta la fecha, a ningún estudiante se le ha dado ese bono de Internet y a ningún docente. Se supone que a los docentes les van a colocar 1.5 Gigas de Internet en el celular y a los alumnos 1 Giga, para uso exclusivo de Classroom, pero seguimos esperando indicaciones del Ministerio de Educación, porque los padres de familia nos comentan que cómo van a hacer si en la zona la señal es malísima; necesitamos que alguna compañía ponga una buena antena, pero está muy difícil eso", explicó Erick Mejía, director del complejo educativo cantón San Isidro, en Panchimalco, donde 23 docentes atienden a 600 unos alumnos.

LA PRENSA GRÁFICA ha solicitado al MINED que dé valoraciones sobre estas problemáticas, pero al cierre de esta nota aún no había una respuesta.