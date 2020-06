El Majahual Arriba, en lucha contra la corriente

Un pequeño de 13 años ya retó a la corriente del Río Majahual, del Cantón Majahual, en el departamento de La Libertad. Logró cruzarlo ileso ante el riesgo que propone hacerlo por lo ancho. En sus manos lleva un bote mediano de leche, que entregó a su hermana, Yanira García, al otro lado. Ella tuvo que caminar al menos un kilómetro para llevar el alimento para su hija de un año. En ese sector, la lluvia continúa desde hace ya una semana y no sabe de cortesías con los habitantes de esa zona. La dificultad en el lugar aumenta por la falta de un puente, que es una demanda de los lugareños, el otro problema es el agua potable, suspendida por la tormenta.

"No todos pueden pasar. Los niños no pueden pasar. Lo que necesitamos es un puente. Nos afecta la falta de este, porque a veces no podemos salir. Hasta hoy pude salir para poder ir a traer víveres. Desde este jueves, la corriente bajó un poco", dice Edwin Lara, residente del Cantón Majahual Arriba.

A esa dificultad que supone cruzar el río que desemboca en la playa el Majahual se antepone la falta de agua potable desde hace seis días, en el lugar. "La lluvia se ha llevado casas y cosas. Desde hace seis días no tenemos agua. Hasta acá no suben alimentos. La gente del Gobierno y otros encargados han dicho que hasta que pase todo esto (lluvias) van a venir a ayudarnos. El agua que nos trajeron a regalar, hace poco, ya se terminó", dijo Yanira García, luego de escurrir un poco su indumentaria que no contempla ropa para lluvia.

El servicio de agua en esa zona es responsabilidad de Acua, institución que en su identidad corporativa resalta con el mensaje Construyendo Poder Popular, pero ahora no ha dado una solución a los habitantes de esa zona de La Libertad. Eso pone contra las cuerdas a los residentes, quienes sienten el agobio por la escasez.

"El río se llenó y se llevó las tuberías. Necesitamos agua, porque acá hay niños y toman agua. Nos han venido a regalar algunos fardos de parte de un Comité de Ayuda, pero ya se nos han terminado", dijo María Núñez, una de las residentes.

Un poco de alivio

Es casi mediodía. Poco a poco, un camión azul se va a acercando a la orilla del Río Majahual. Es gente que representa a la Cooperativa 13 de Enero, que apoya a los habitantes de la zona. Días atrás dicen que llevaron víveres, pero ahora han querido mitigar la crisis de este invierno con ropa para niños y adultos. Los lugareños se acercan al vehículo para rodearlo. Sin ninguna pena esperan cada prenda que sale de unas bolsas negras y grandes.

"Tenemos que unirnos en estos momentos difíciles. Hemos venido acá a Cantón Majahual Arriba, a ayudar. Hay muchas familias que han perdido sus pertenencias y sus viviendas", indicó Silvia Guerra, representante de la cooperativa.