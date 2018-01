El PCN con nuevas caras como apuesta

El Partido de Concertación Nacional (PCN) ha lanzado sus apuestas para las candidaturas a diputados para San Salvador y La Libertad a caras que van desde el periodismo, el activismo contra la discapacidad, el respaldo a jóvenes y reivindicaciones policiales.

Los periodistas Raúl Beltrán y Edwin Góngora buscan escaños por la Libertad y San Salvador respectivamente.

Lorena Oppenheimer, Marvin Omar Reyes y Eileen Romero son las otras caras que buscan una curul por San Salvador. La primera ha trabajado en varios programas sociales y ha estado ligada al PCN los últimos años, asegura que de llegar a la Asamblea buscará la transparencia y denunciará actos de corrupción que se puedan dar en el congreso.

Los periodistas que pasaron de los micrófonos a la política y pretenden obtener dos escaños para el periodo legislativo 2018-2021 son Edwin Góngora, por el departamento de San Salvador, y Raúl Beltrán Bonilla, por La Libertad.

Ambos de larga trayectoria en televisión y radio, pero ¿cuáles fueron las motivaciones por las que transitan de las comunicaciones a la política?

Según Góngora, periodista desde 1989, su motivación es el servicio. “Mis notas periodísticas, mis entrevistas, en los espacios donde yo he estado siempre las trabajé desde el punto de vista a favor de la población. Tuve mis tinos, tuve mi línea editorial que me la daba mi medio, pero me permitían en esa misma editorial desarrollarme personalmente”, dijo.

A Beltrán por su parte, lo motivó la inconformidad con la política actual. “La experiencia de ver durante tanto tiempo más de lo mismo; es decir, el discurso traicionero, engañador, de un país que esperábamos que fuese diferente después de los 12 años de guerra, 25 años de supuesta paz y que esa nunca llegó y por el contrario fuimos cayendo más y más”, dijo el comunicador con casi 40 años de experiencia .

“Yo renuncio públicamente primero al bono, renuncio públicamente al seguro médico, renuncio a los viajes y a los viáticos al exterior, renuncio a las ricas viandas y platos suntuosos cuando tienen que almorzar los diputados en sesiones o en reuniones permanentes o de comisiones. Suficiente con el salario”, afirmó Beltrán.

Por su parte, Reyes ha estado ligado a la pelea por los derechos policiales, razón por la cual fue separado de la Policía Nacional Civil (PNC) y ahora ha tomado el camino de la política en la ruta a la Asamblea.

Romero también ha sido parte de organismos que están en pro de los derechos de las personas con discapacidad y a eso apunta su proyecto.