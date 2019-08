El PDC propone ley para creación de su versión de la CICIES

Que se cree una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES) a través de la aprobación de una ley, propone el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Ayer el diputado y secretario general de ese partido, Rodolfo Parker, presentó la propuesta para que se estudie en la Asamblea Legislativa.

En la propuesta planteada por el PDC se establece que la CICIES será dependiente en lo funcional de la Fiscalía General de la República (FGR), el presupuesto con el que funcione la Comisión debe ser asignado a la Fiscalía y si quiere suscribir convenios de cooperación debe firmarlos el fiscal general de turno.

"En el desempeño de sus funciones la CICIES deberá actuar con absoluta imparcialidad, objetividad, neutralidad, justicia, responsabilidad, probidad y transparencia, mediante una colaboración activa con las diferentes instituciones públicas y privadas en el combate a la corrupción e impunidad", dice la propuesta de ley en su artículo 1.

En el artículo 2 se propone que la Comisión se enfoque en la administración que se haga de fondos públicos o municipales, pero "no tendrá competencia respecto a terceros y al sector privado".

El diputado del PDC dijo que la propuesta de ley para crear la CICIES se trabajó de "forma compartimentada" entre los integrantes del partido.

"Tengamos presente que lo que estamos buscando es generar un debate, pero un debate serio, no para crear una institución que sirva de herramienta de persecución política o algo que se le parezca, no como herramienta para que en forma discriminatoria (se investigue a) unos sí y otros no", declaró Parker.

Señaló también que el trabajo de la CICIES comenzará indagando a los máximos funcionarios de la Administración pública.