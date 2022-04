‘El Penalito’, el lugar donde se busca a los reos desaparecidos

Nelson Funes fue capturado el domingo 27 de marzo, bien de mañana. La suya fue una de las primeras detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC), desde que entró en vigencia el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en la madrugada de ese día.

Él fue capturado en una colonia populosa del municipio de Tonacatepeque. Eran las ocho de la mañana de ese día cuando se dirigía junto a su esposa a su lugar de trabajo. En cuestión de minutos, unos agentes policiales los abordaron y decidieron llevárselo sin brindar detalles de su aprehensión. Para ese entonces, el régimen de excepción recién había sido aprobado y sancionado por el presidente de la República, Nayib Bukele.

Una semana después, su familia aún busca respuestas para saber de su ubicación. Según ellos, él no pertenece a ninguna pandilla. Nelson tiene un tatuaje, pero no es alusivo a las maras. Les sorprende que se los hayan capturado.

Como la familia de Nelson, más de 200 personas hicieron fila, ayer, para conocer si sus parientes ya habían sido trasladados a ‘El Penalito’, ubicado cerca de la Fuerza Naval, en San Salvador. Muchas de ellas han pasado días sin tener claridad sobre los motivos de las capturas y dónde se encuentran sus parientes.

Familiares de Nelson lo han buscado desde el lunes pasado, sin obtener una respuesta, hasta la fecha, del lugar en el que se encuentra detenido.

Al ‘Penalito’, las familias comienzan sus odisea a eso de las las seis de la mañana. "Mi familiar fue capturado el miércoles"; "al mío, el jueves se lo llevaron"; "a mi hijo, ayer (viernes) lo capturaron", se alcanza a escuchar entre el barullo. La constante en cada uno de estos casos es la poca información brindada por las autoridades.

En los alrededores del ‘Penalito’ hace calor. La gente, desesperada, se alborota cuando aparecen unos microbuses en el lugar. En esos se llevarán a algunos de los detenidos hacia el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate. Cuando el primer microbús arranca, la gente se agolpa. Lleva 10 capturados. El segundo lleva 15; el tercero, 12 detenidos. Las personas rodeaban los microbuses con la esperanza de ver a su ser querido. Algunos tienen suerte; otros, no.

Información a cuentagotas

De repente, del ‘Penalito’ sale algo de información. Los familiares se alegran y guardan esperanzas cuando el nombre de los suyos es mencionado por un policía, que le habla a la multitud con un pequeño megáfono para informar que lo de esa lista ya han sido trasladados.

La cuñada de Nelson se acerca y le pregunta al agente sí sabía adonde estaba su pariente, ya que no escuchó su nombre cuando mencionaron a los que llevaron desde la delegación de Apopa. "Ahorita mencionaré a los que vinieron de Apopa, es decir todos los de Tonacatepeque, Guazapa, Aguilares", dice el policía.

Ella interrumpe al agente y le menciona si en ese listado está Nelson. "Mire aquí está uno, pero él es de la MS", le responde.

Rápidamente el rostro de ella cambia y le dice que él no era pandillero y que el apellido que aparece en ese listado es Fuentes; y su cuñado es Funes.

"Toda la semana hemos venido a estarnos aquí para pedir información y no nos la han dado. Nos han mandado a las bartolinas de Apopa, pero no aparece, entonces aquí se lo trajeron y de aquí lo han trasladado a otro lugar pero no nos han dado información certera adonde se encuentra él", reclama.

Pero Nelson sí se encuentra en un listado, su nombre aparece en la Procuraduría General de la República (PGR), institución que debería asignar un abogado público para que ejerza su defensa en el proceso, cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Otra de las dificultades con las que ha tenido que lidiar la familia de Nelson son los problemas económicos, ya que desde el lunes han cancelado los tres tiempos de comida a un local que dice estar autorizado para ingresar comida al ‘Penalito’, sin que exista certezas que los alimentos llegan a quienes deben de llegar. Ahí, cada plato cuesta alrededor de $2.50.

"Si uno no sabe dónde está la persona para que vamos a estar tonteando de por gusto, solo quiero saber dónde está para irme para mi casa y estar tranquila. Queremos que nos den respuesta. Ya lo busqué en el listado pero no aparece. Tenemos que ir allá (Izalco) para si lo encontramos en ese lugar, ojalá que si", dice la cuñada de Nelson.

Como ellos, miles de familias aún buscan a sus parientes en los listados. "Ya los trasladaron a Izalco, no tenemos nada que hacer acá", menciona otra mujer.

Un agente policial le pide a un grupo de personas que sí ya encontraron el nombre de sus familiares, o si ya los mencionaron, que se retiren del lugar, que evacúen la zona; mientras que al ‘Penalito’ siguen llegando los detenidos. En tres horas llegaron un aproximado de 30 más.

"A mi hijo lo capturaron ayer (viernes) por la tarde. Él solo le andaba haciendo un viaje a unos vecinos. Mire y ¿por no andar licencia se lo pueden llevar preso?", pregunta la abuela de un joven de 23 años que fue capturado el pasado viernes en Ciudad Delgado.

"Él es bien tranquilo, no tiene vicios. A veces dicen que uno de padre es el último en darse cuenta de lo que hacen sus hijos, pero él no hace nada malo", agrega.

Otra de las madres que busca información es Marlene. Vino desde el Puerto de La Libertad para conocer si su hijo ya estaba recluido en este lugar. Ella ha corre con mayor fortuna: le dijeron que su hijo sí está en el ‘Penalito’ y que fue enviado ayer por la tarde. "A él lo capturaron, dicen que por resistencia, pero él nunca se le corre a nadie. Lo agarraron vendiendo tomates, cebollas y chile verde, porque eso vendía él en el puerto", se queja.

El calor del mediodía cae pesado en el ‘Penalito’, donde más de 200 personas siguen esperando que los nombres de los suyos aparezcan. Dentro de poco serán más los que esperen. El presidente ya anunció más capturas para esta segunda semana del Estado de excepción.

Traslados. Un agente policial menciona a las personas que ya fueron trasladados en días anteriores. “ Si escuchan a su familiar, por favor retirense del lugar”, dijo.