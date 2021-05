El Relato | "Con engaños se los llevaron y me los mataron"

Con una profunda tristeza, José Cruz, de 79 años, recuerda las últimas horas que vio con vida a su hija Mirna Cruz, de 57 años, y a sus nietos Jackeline Cristina y Alexis Palomo Cruz, 26 y 24 años respectivamente. "Con engaños se los llevaron y los mataron", dice al recordar la cadena de mentiras que rodeó la muerte de sus familiares.

Don José afirma que el 7 de mayo por la mañana su nieto Alexis emprendió su viaje hacia los Estados Unidos, algo que habían planificado desde marzo.

"Ese día, Alexis se fue con el hermano de ese hombre, Osorio, muy temprano, porque se iba para los Estados Unidos. Iba bien emocionado y contento y se despidió de mí, pero no sabía que iba a ser para siempre", manifiesta el anciano.

Cuenta que la principal motivación del joven para viajar era comprarle una vivienda a su mamá y su hermana. "Él estudiaba cuarto año de Medicina en la (Universidad) Nacional y no encontraba ninguna oportunidad de trabajo. Quería regalarle una casa a su mamá", dice el anciano. Agrega que al hermano de Hugo Osorio le entregaron $7,000, que obtuvieron hipotecando el terreno donde él reside junto a su esposa, y que ahora teme perder por no poder pagarlo.

Cerca del mediodía del mismo 7 de mayo, Osorio llegó ofuscado a la tienda que su hija y nieta atendían, ubicada en la calle a San Luis La Planta, del cantón Natividad, en Santa Ana. "Llegó Osorio y les dijo que habían secuestrado a Alexis y que él sabía dónde lo tenían, pero que lo tenían que acompañar y dígame ¿qué mamá no va a ir a rescatar a su hijo? ¿Qué hermana no va ir a ver lo que pasa con el hermano? Así fue como las engañó y se las llevó. Les mintió", dice Cruz.

Recuerdos. Cuando le entregaron el cadáver de su nieta, también le dieron las cadenas que ella llevaba puestas.

Don José explica que fueron los trabajadores de una funeraria los que llegaron hasta su casa a las 6 de la mañana del día siguiente a decirle que dos mujeres asesinadas en Chalchuapa "al parecer" eran sus familiares.

"Ya estando allá en Chalchuapa los policías me dijeron que también había un varón entre los muertos. Era Alexis. Lo que comenzó con un sueño terminó en una pesadilla para todos", asegura.

Los cadáveres de su hija y nieta le fueron entregados pocas horas después de ser encontrados en la casa de Osorio, y le fueron devueltas algunas prendas de Jackeline. "Me dieron esto de la niña (se saca de la bolsa del pantalón unas cadenas). Ella las andaba puestas el día en que me la mataron", expresa.

Don José no puede leer ni escribir, lo que ha significado para él muchas dificultades en los trámites funerarios. Asegura que algunas personas de la iglesia donde se congrega le han ayudado.

Aún no comprende por qué la Fiscalía no ha autorizado que le entreguen el cadáver de Alexis, a pesar de que fue asesinado horas antes que su madre y hermana. Las mujeres ya fueron sepultadas en el cementerio municipal Santa Isabel.

"Con Alexis nos han mandado a hacernos prueba de ADN, pero primero nos dijeron que nos lo darían a los 15 días y ahora que se van a tardar otros 15. No entiendo porqué se tardan tanto solo me dijeron que ya no llegue a preguntar tan seguido", expresa mostrando un pequeño papel donde está anotado el nombre de un fiscal, un número de expediente y dos números telefónicos.