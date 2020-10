El Relato | El Día del Niño en la calle

En el centro de San Salvador la crisis de salud ha dejado las calles más solitarias que de costumbre. Los parques apenas abren y la afluencia de personas no es la de otras épocas. Cinco niños están en una esquina frente a la Catedral.

Dylan, Carlos Eduardo, Alejandra Valentina, Katherine y el pequeño Alexánder todavía en brazos de su madre, todos ellos de apellido Araujo, han vivido de una forma distinta la pandemia porque viven en la calle. El Día del Niño es particular para esta familia. Su madre, Griselda del Carmen, vende en la calle golosinas y bolsas de agua para subsistir. En este Día del Niño una de sus preocupaciones es alcanzar a la comida del día siguiente.

Los pequeños sonríen pero también son tímidos como cualquier niño de su edad. Katherine es la primera en alzar la mano para hablar. “Para mí ser niño es... jugar con mis hermanos y correr”, menciona la pequeña de cinco años.

Y es que la precaria situación ha obligado en más de una ocasión a poner a sus hijos a trabajar, aunque confiesa que ya no lo hace. “El otro día me regañaron. Me dijeron que me iban a echar al CONNA (Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia) y que me iban a quitar a mis niños. Yo no quiero eso así que ya no me ayudan a vender”, confiesa Griselda.

Valentina, la más tímida de los hermanos pero también la mayor con 10 años, es la que más apoya a su madre en esta época. “Es la única, por lo demás soy yo la que velo por la seguridad de ellos. Todo lo que hago es por ellos”, dice.

Dylan, de cuatro años, no se despega de su madre. Con un lenguaje todavía en desarrollo dice: “Me gusta jugar, me gusta reír”, y sonríe. La crisis por el coronavirus también golpeó fuerte a este hogar.

“Nosotros pasamos la cuarentena en la calle. Prácticamente gracias a la ayuda de la gente que siempre nos donó ropa y comida. La policía también fue buena con nosotros y les estamos agradecidos”, explica.

Por las mañanas junta $2 para tener acceso a agua, asear a sus hijos y comenzar la jornada entre calles y avenidas, con los peligros que representa y con el ojo encima de cada uno.

Griselda confiesa: “Si a mí me preguntan qué es lo que más deseo, sin dudarlo le digo que lo mejor para mis hijos. Quisiera darles una casa y un lugar para que estén tranquilos, pero no tengo cómo. Hago lo que está a mi alcance por ellos”.