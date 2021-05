El Relato | La gira de los funcionarios

La Asamblea Legislativa se ha convertido en una sucursal de Casa Presidencial. Como se dice en Twitter: "Parece chiste pero es anécdota". Y es así porque los funcionarios del órgano ejecutivo, que durante dos años tuvieron casi que prohibido ir al órgano legislativo sin permiso de CAPRES, ahora son los invitados de las comisiones dominadas por Nuevas Ideas.

Y con ellos, llega la avalancha del aparato comunicacional de CAPRES. No solo los ministeriales, sino los de Casa Presidencial; sumado a los nuevos comunicadores de la Asamblea, para quienes, inclusive, han dispuesto que porten un gafete diferente al de los trabajadores legislativos.

Solo ayer hubo presencia de siete funcionarios: Marianm Pleitez, viceministra de Cultura, en la comisión de justicia; Michelle Sol, ministra de Vivienda, en la de obras públicas, transporte y vivienda; Alexandra Hill Tinoco, canciller, en la de Relaciones Exteriores; Carlos Alvarenga, viceministro de Salud, en la de salud; Yamil Bukele, presidente del INDES, en la de juventud y deporte; Jerson Posada; viceministro de Hacienda, en la comisión contra las ONG; y René Merino, ministro de Defensa, en la de defensa.

Si algo se escuchó en esas siete reuniones fue "la anterior Asamblea los convocaba para interpelarlos y hacerlos perder el tiempo". De esas mismas siete reuniones de ayer, solo una produjo un dictamen: la ley transitoria de lotificaciones, aprobada ante la petición de Michelle Sol, sin que la pieza fuera siquiera leída en la comisión.

Y no dejó de ser curioso. La normativa solicitada por la ministra Sol es una ley transitoria para solventar el tema de miles de familias que no tienen escrituras de sus terrenos. Pero a unos metros de donde ella y los diputados de Nuevas Ideas se aplaudían a si mismos, la también legisladora cian Marcela Pineda, en la comisión de legislación, era más tajante y contundente: "El país ya no necesita derechos transitorios, sino generar las reformas necesarias y permanentes". Anécdota, pero también válida como chiste.