El Relato | Las pérdidas que provoca un cerco sanitario

Improvisación. El viernes pasado, las autoridades policiales del departamento de La Unión, levantaron el cerco sanitario en la ciudad de Santa Rosa de Lima, establecido por el Ministerio de Salud con el argumento de evitar la propagación del nuevo coronavirus en la zona, pues alegaron que habían detectado un rebrote de la covid-19.

Sin embargo, horas después fue reestablecido. Ocurrió cuando el ministro de Salud, Francisco Alabí, declaró en conferencia de prensa que “todavía se sigue con el cerco sanitario en Santa Rosa de Lima y en San Francisco Gotera”. Entonces reinstalaron la medida.

Pero los comerciantes de Santa Rosa de Lima aseguran sentirse defraudados. “A nosotros nos vino producto el martes y a media noche nos cierran el municipio, tuvimos pérdidas de mercadería y dinero, luego dicen que van a abrir, pedimos más y hoy (ayer) ya amanece cerrado”, aseguró Christian Vázquez.

Los comerciantes Limeños están de acuerdo en que el municipio se cierre por la emergencia, pero que sea con previo aviso por parte de las autoridades y de esa forma ellos puedan vender sus productos, y no realizar más pedidos para evitar pérdidas más grandes.

Muchos comerciantes de frutas y verduras se llevaron los productos para su casa y poder venderla desde ahí, pero debido a que nadie salía de sus casas tuvieron que botar esa mercadería.

“He tenido que tirar volcanes de verdura, porque se pudre. No se vende porque no viene gente de otros municipios”.

Ellos aseguran que no tienen quien les responda por el producto perdido. La mayoría de los comerciantes adquieren créditos con proveedores de productos y agencias bancarias.

“En lo personal, andaba $2,000 en producto fiado, de los cuales solo había vendido $212, lo demás lo perdí, y los proveedores me están cobrando”, asegura Vásquez.

Ahora los comerciantes deben lidiar con las deudas y muchos de ellos aseguran, que deben de “volverse a enjaranar” para poder reactivar su negoció una vez vuelvan a abrir el municipio y de esa forma poder ir pagando sus créditos.

Moral y económicamente ellos se sienten “perdidos”, ya que deben de pagar préstamos y no tienen el capital ni producto suficiente para poder retomar las ventas, y con el cierre de la ciudad no llegan personas de los municipios vecinos, por lo tanto no tienen mayores ingresos.

Ellos piden a las entidades financieras que les ayuden con reestructuraciones de los créditos, con cuotas más bajas para poder solventar sus deudas.

“Nosotros estamos esperando los créditos que dijo el Gobierno que dará, pero hasta el momento no han hecho nada”, mencionó un comerciante que no quiso identificarse.

Al mercado de Santa Rosa de Lima no llegan muchas personas, aseguran los comerciantes ubicados en la zona; ya que en las calles del municipio existen cientos de ventas de productos de primera necesidad.

La economía del municipio de Santa Rosa de Lima depende de las ventas y remesas, los comerciantes aseguran que han bajado las ventas en un 60% comparado a antes de la pandemia, y que muchas remesas se han visto disminuidas.

La afluencia de personas en días de comercio ronda las dos mil visitas, y en días normales oscila entre mil y 1,500 compradores de diferentes municipios de la zona norte del departamento de La Unión.

José Alberto Canales, administrador del mercado municipal, asegura “los comerciantes se ven afectados. Hay gente que va a San Miguel o a San Salvador a traer la verdura, y eso implica costos, muchas personas perdieron toda la mercadería”.

Pérdidas. Comerciantes aseguran que han tenido que desechar productos por el cierre.

“Nos avisaron a media noche, nosotros estábamos dormidos, que iban a cerrar, ya no pudimos sacar el producto, cuando venimos tuvimos que botarlo”, manifestó una vendedora. “Las ventas durante toda la pandemia han estado bastante malas, ya que la gente casi no viene”, aseguró el administrador.

Lisseth Sorto, vendedora de granos básicos, aseguró que la venta de este producto no se ha visto muy afectado, ya que es un producto que puede durar más tiempo almacenado.

“El problema que nosotros hemos tenido es que hacenos pedidos y cuando cierran repentinamente, ya no podemos recibir ese producto y dejamos de vender”, manifiestó Lisseth Sorto.

Una vendedora de verduras que no quiso ser identificada aseguró que ella ha perdido cantidades de este producto: “He tenido que tirar volcanes de verdura, porque se pudre, no se vende porque no viene gente de otros municipios que es quienes más vienen a comprar”.

Las personas que llegan al mercado municipal, ya no están comprando la cantidad y productos que normalmente compraban, hoy solo compran lo necesario.

Algunos comerciantes aseguran que han tenido pérdidas de más de $150 diarios en las ventas, y consideran que es una pérdida bastante grande, ya que esa es su fuente para sostener a sus familias.

Los comerciantes y vendedores ambulantes piden a las entidades correspondientes que les ayuden a restructurar los créditos que de cierta forma será una ayuda para que ellos puedan continuar sus ventas.

El oficial de servicio de La Unión dijo ayer que tenían desplegado a policías con el objetivo de cumplir con la orden de “cercar el municipio de Santa Rosa de Lima”.

“Estamos esperando instrucciones de nuestros superiores para el levantamiento del cerco. Nos dicen que p uede ser para mañana (hoy)”, señaló el agente.

El cerco instalado en Santa Rosa de Lima fue debido a un supuesto nivel de contagio de 16.7% y fue colocado a partir del 22 de septiembre pasado. El cerco sanitario en San Francisco Gotera fue ordenado por el presidente Bukele el domingo 20 de septiembre por la noche, según él, debido a que detectaron 182 casos positivos de covid-19, donde realizaron una sobremuestra de mil pruebas, con un nivel de contagio del 18.2 %.