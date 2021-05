El Relato: Ni minuto de silencio ni pronunciamiento por asesinatos en Chalchuapa

No y no. Esas fueron las respuestas que Nuevas Ideas (NI) tuvo para las víctimas del asesino en serie de Chalchuapa, ese para el que Nayib Bukele ha tuiteado que pagará 100 años de cárcel. La bancada cian consideró, ayer, que no valía la pena incluir en la agenda de la plenaria un minuto de silencio para las víctimas de Hugo Osorio ni emitir un pronunciamiento como institución para condenar sus crímenes.

Tan pronto como se dio lectura a la agenda, los diputados Jaime Guevara (FMLN) y Ricardo Godoy (ARENA) pidieron modificarla para incluir dichas peticiones. Tras apuntarlas, Ernesto Castro, presidente legislativo, procedió a la votación. Para el minuto de silencio: 18 a favor, 48 en contra y dos abstenciones. Para el pronunciamiento: 17 a favor y 52 en contra. Jorge Castro fue el único diputado de Nuevas Ideas que votó a favor del minuto de silencio. Empero, sus compañeros de fracción lo dejaron solo.

Acto seguido, como quien pasa la página de una noticia que no quiere leer ni comentar, Castro escuchó la petición del jefe de fracción de su partido, Christian Guevara, para pedir modificar la agenda y que la comisión de hacienda conociera dictámenes para aprobar que el gobierno de Bukele contrajera más deuda: 62 votos a favor y ninguno en contra. Aprobada.

La decisión de no mostrar empatía con las víctimas de Chalchuapa fue lamentada por la oposición. "Es lamentable, es el mensaje que se da a las víctimas en el país. Quien no se indigne y no condene estos hechos, no sé en qué burbuja vive", cuestionó Dina Argueta (FMLN).

"Ha sido una situación denigrante, porque no solamente se le negó un pronunciamiento a las víctimas de esta situación, sino también un minuto de silencio para honrarlas", coincidió Marcela Villatoro.

Las votaciones de ayer se unieron a otras votaciones polémicas que ya protagonizó la bancada cian: no a que se discuta la ratificación de la reforma constitucional por el derecho humano al agua, no a que se distribuya el FODES con prioridad para municipios pobres, no al minuto de silencio ni al pronunciamiento por las víctimas de Chalchuapa. Si no viene de uno de sus diputados, para Nuevas Ideas ninguna causa importa.