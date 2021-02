El Salvador | Presentan propuesta de Ley del Cáncer

Este lunes, la diputada por el partido FMLN, Rina Araujo, anunció que presentó una propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa. Se trata de la Ley del Cáncer la cual busca garantizar el acceso a medicamentos para los pacientes que padecen esa condición de salud.

"En esta propuesta de ley vamos haciendo un marco legal de tal manera que haya a través del Ministerio (de Salud) un director nacional que maneje la política que ya se generó en el 2018 en el tema de cáncer. Pero además de eso, que el gobierno, a través del Ministerio de Salud también genere estrategias de compras conjuntas para garantizar los medicamentos de personas con cáncer", explicó Araujo.

Sumó que actualmente en los hospitales de la red pública, los pacientes con cáncer no están siendo tratados con medicamentos de quimioterapia. "En este momento hay cantidades de personas en la red pública que no están siendo manejadas con su tratamiento de quimioterapias. Pacientes con leucemias en la cual no hay en este momento en el hospital Rosales, si no tiene el principal hospital de El Salvador que es el Hospital Rosales, sabemos que la red pública está desabastecida", dijo la diputada.

Con esta ley, explica Rina Araujo, se pretende que se invierta "buena cantidad de dinero y trabajo" en fortalecer toda la red de salud para tener manejos, tratamiento y prevención en el tiempo correcto.

En diciembre pasado, el diputado del partido ARENA, Orlando Cabrera Candray señaló que el cáncer es la segunda causa de muerte en El Salvador, y presentó la propuesta de crear un Centro Nacional Oncológico para que através de él se maneje todo lo que se necesita para prevenir, combatir y tratar el cáncer.

En 2014, el MINSAL creó la Comisión Interinstitucional para la Atención Integral al Cáncer como parte del inicio de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Cáncer. En dicha comisión participaron profesionales de distintos gremios de salud, entre ellos el MINSAL, Instituto Salvadoreño del Seguro Social ( ISSS), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Comando de Sanidad Militar (COSAM), Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Según la OMS, en 2012 en El Salvador se registraron 9 mil casos de cáncer por año y fallecieron 5,926 personas debido a esa enfermedad. Los cáncer más frecuentes para entonces en las mujeres eran el de cérvix, mama y cuello; mientras que en los hombres el cáncer de próstata, estómago y colorrectal.

Este día presentamos una propuesta de Ley muy importante para nuestro país: Ley del Cáncer.



Actualmente los pacientes oncologicos en la red publica no se les ha dado tratamiento.



Con tal propuesta todo el Sistema de Salud debe colaborar a través de un plan de el @SaludSV���� pic.twitter.com/8xa8ex8XA0 — Rina Araujo (@Rina_Araujofmln) February 15, 2021