El Salvador ahora es cuarto en vacunación anticovid en C.A.

El Salvador ahora ocupa el cuarto lugar de Centroamérica en cobertura de al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, un proceso que se ha estancado desde hace al menos cinco meses.

Las estadísticas de la plataforma Our World in Data, de la británica Universidad de Oxford, indican que Costa Rica se encuentra actualmente a la cabeza en el proceso de vacunación en la región. En ese país, hasta el 4 de abril, el 84.82 % de la población tenía al menos una vacuna. En segundo lugar aparece Nicaragua, con una cobertura del 83.62 % de sus habitantes, y en tercer lugar se ubica Panamá, con el 78.73 %.

En cuarto lugar está El Salvador, donde el 70.37 % de la población tiene al menos la primera dosis. Según las estadísticas de Oxford, el país incluso llegó a liderar la inmunización hacia finales de abril de 2021, cuando recién había comenzado este proceso en la región. Luego bajó a la segunda posición y el 12 de agosto de 2021 cayó a la tercera. El cuarto lugar lo comenzó a ocupar desde el 13 de diciembre del año pasado.

No obstante, cuando se analiza la proporción de habitantes que ya completaron su esquema de vacunación, El Salvador se ubica en la tercera posición con el 65.79 % de la población cubierta con las dos dosis. Le supera Costa Rica y Panamá con 78 y 69.31 %. Nicaragua se ubica en el cuarto lugar con 65.63 %, seguido de Honduras y Guatemala, países reportaron una cobertura del 45.54 y 32.88 %, respectivamente.

El epidemiólogo Wilfrido Clará destacó que hasta el 4 de abril, Costa Rica es el único país de la región con más del 70 % de su población protegida con el esquema completo, mientras el 91 % de la población de 5 años en adelante ya tiene al menos una dosis y el 83.5 % cuenta con las dos inyecciones. En cambio, en El Salvador el proceso sigue estancado, recordó.

"Al 4 de abril de 2022, la vacunación covid de primera y segunda dosis sigue prácticamente estancada en El Salvador. No se ha podido resolver esta situación, la cual ya lleva varios meses", opinó el médico en su cuenta de Twitter.

Las estadísticas oficiales analizadas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, muestran que la cobertura de la primera dosis comenzó a estancarse en noviembre del año pasado. Por ejemplo, entre septiembre y octubre aumentó de 64.9 a 68.2 %, es decir, un salto de 3.3 puntos porcentuales. En cambio, entre octubre y noviembre el incremento fue de apenas 1.6 puntos, llegando a 69.8 %. Al término de marzo de este año, la cobertura de la primera dosis cerró en 72.3 %.

Si los datos se analizan por trimestre, en los primeros tres meses de 2022 la primera dosis avanzó 1.6 puntos, de 70.7 al ya mencionado 72.3 %, mientras que en el trimestre anterior logró ganar 5.7 puntos, indicó LPG Datos.

La segunda dosis muestra una velocidad incluso menor. En el primer trimestre de este año cerró con 67.6 %, dos puntos porcentuales de incremento versus los 11 del trimestre anterior. Según las estadísticas oficiales, el estancamiento de la segunda dosis también comenzó en noviembre. Ese mes, la cobertura cerró en 64.1 %, un aumento de 3.8 puntos porcentuales. En octubre, en cambio, se ubicó en 60.3 %, después de aumentar 6.3 puntos respecto a septiembre.

Avances de las dosis de refuerzo

El Gobierno salvadoreño anunció el 25 de septiembre del año pasado que ponía a disposición una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 para reforzar la protección de todas las personas que ya habían completado su esquema primario; aunque en ese momento no había evidencia científica concluyente sobre los beneficios de un refuerzo incluso para personas sanas y solo se recomendaba para ciertos grupos, como pacientes inmunodeprimidos o adultos mayores.

Al término del primer trimestre de este año, la tercera dosis llegó al 24.2 % de la población del país, pero la cobertura de este refuerzo también ha perdido velocidad. La aplicación de esta vacuna de refuerzo aumentó 8.7 puntos porcentuales, mientras que en el trimestre previo logró un salto de 14.5 puntos.

A casi seis meses del anuncio de la tercera dosis, el 18 de marzo de 2022 el Gobierno informó que daría acceso a una cuarta vacuna de refuerzo para todas las personas de 12 años en adelante que tengan esquema completo y tercera dosis. Hasta marzo, la cuarta vacuna llegó al 1.7 % de la población.

Como sucedió con la tercera vacuna, por el momento la comunidad científica no ha recomendado un refuerzo generalizado, sino enfocado en grupos más vulnerables. El miércoles de esta semana, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en inglés) dijo que es "demasiado pronto" administrar una cuarta dosis de las vacunas de ARNm, como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, en la población general y reiteró que mantiene la recomendación de reservar este refuerzo para mayores de 80 años.

La decisión del Gobierno fue cuestionada en su momento por el gremio médico precisamente porque el país no ha logrado avanzar en cerrar la brecha de los no vacunados. El epidemiólogo Wilfrido Clará estimó que hasta el 4 de abril habían "1,128,400 personas de 6 años o más que aún no tienen ninguna dosis", una cantidad suficiente para llenar 25 veces el Estadio Cuscatlán.

Hasta el 4 de abril, el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó haber aplicado 10,500,973 dosis a salvadoreños, de las cuales 4,571,781 son primeras dosis, 4,275,565 corresponden a segundas dosis y otras 1,538,535 son terceras vacunas. Además, de la cuarta suman 115,092.