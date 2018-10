El Salvador alerta por aumento de drogas sintéticas

Las autoridades salvadoreñas están en alerta por el aumento de tráfico de drogas sintéticas en la región, por lo que estudian un paquete de reformas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas con el que pretenden cerrar el paso de los precursores en el país.

"Hay nuevas sustancias que deben ser controladas por el mayor desarrollo que han tenido las organizaciones de producir drogas sintéticas. Hay otras sustancias, consideradas precursores, que deben pasar al listado de sustancias controladas en El Salvador", le confirmó a LA PRENSA GRÁFICA el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

El más reciente informe de Naciones Unidas sobre drogas sintéticas ("Global Synthetic Drugs Assessment") consigna que en Centroamérica se incautaron cerca de 23.6 toneladas de metanfetaminas solo durante 2015. El documento, publicado el año pasado, también reporta que entre 2009 y 2016 detectaron 379 tipos de nuevas sustancias psicoactivas en circulación en la región.

Ramírez Landaverde declaró a este periódico que además de que Centroamérica sirve de trampolín para esas sustancias, el país debe estar alerta por las "nuevas modalidades" que han ideado los narcotraficantes para movilizar la droga por la región. "Debemos actualizar también la ley, porque hemos detectado nuevas modalidades de operación", señaló.

El Salvador tiene antecedentes de incautación de precursores químicos, que son la base para producir las metanfetaminas. En 2011, tres empresas fantasma importaron al país 190 toneladas de esas sustancias, valoradas en $3.6 millones, según una investigación de la Fiscalía General de la República que terminó en la judicialización del caso.

Esa operación reveló que el destino del cargamento de los precursores era para laboratorios clandestinos que operaban en Guatemala o México.

Ese mismo año, la Comisión Internacional de Control de Abuso de las Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el área de sustancias químicas y productos farmacéuticos, advirtió que como resultado del aumento de controles de precursores de las metanfetaminas, como la efedrina y seudoefedrina, había detectado un aumento en el tráfico de otras sustancias utilizadas como sustitutos, como el ácido fenilacético.

De acuerdo con la Secretaría de Defensa de México, los narcotraficantes han continuado con la producción de drogas sintéticas por lo rentable del negocio. La entidad calcula que el kilogramo de metanfetaminas puede costar unos $25,000. Si se considera que por cada tonelada de químicos se obtiene, por lo menos, media tonelada de droga sintética procesada, las ganancias son jugosas.

A pesar del aumento en el tráfico de precursores en la región para producir las drogas sintéticas, el ministro de Justicia y Seguridad descartó que en El Salvador, por ahora, existan laboratorios que fabriquen esas sustancias.

"La reforma es por el avance de esos productos. En el país no hay indicios de que haya laboratorios donde se produzcan drogas sintéticas; pero sí existe una comercialización. Eso no quiere decir que la ley no debe estar preparada para más adelante", dijo el ministro.

Investigadores de la División Antinarcóticos de la PNC confirmaron a este periódico que tienen una investigación abierta contra una supuesta estructura que se dedica a comercializar metanfetaminas en centros de entretenimiento nocturno, como bares y discotecas, sobre todo en los municipios de San Salvador y Santa Tecla.

La sospecha de los investigadores es que se trata de un grupo que estaría introduciendo el producto desde Guatemala, por lo que no creen que se trate de droga producida en el país.

Aunque no hay certeza de laboratorios de sustancias químicas ilícitas en el país, ya han ocurrido hallazgos que para las autoridades representan indicios de que podría ocurrir más adelante.

En septiembre de 2015, la policía encontró en el apartamento de una pareja, ubicado en la colonia Escalón de la capital, vasos de precipitado, tubos de ensayo, envoltorios plásticos, balanzas, cucharas medidoras y sustancias como peróxido de hidrógeno.

Los agentes Antinarcóticos consideraron que todos esos artículos significaban que estaban frente al hallazgo de un laboratorio que era utilizado para transformar la metanfetamina en cristal (droga sintética); aunque el mecanismo detectado significaba que funcionaba de forma rudimentaria.

La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, creada en octubre de 2003 y cuya última reforma fue en 2016, establece un listado escueto de las sustancias que son consideradas prohibidas en el país.

"Queda prohibida toda actividad relacionada contra las plantas o sustancias de las categorías narcóticos, depresores, estimulantes, alucinógenos, cannabis y cualquier sustancia que sea considerada droga tan nociva que amerite ser prohibida por el Consejo Superior de Salud Pública o por los convenios internacionales ratificados por el país", reza el Artículo 3 de la normativa especial.

Custodia y destrucción

Otra de las reformas a la ley relativas a las drogas que Seguridad estudia presentar es referente a la custodia y destrucción de la droga decomisada en el país.

"Queremos también una actualización, pero buscar facilitar ciertos procedimientos como la destrucción, porque por ahora hay que mantener en custodia la droga y eso es un riesgo por manipular... y eso puede afectar los procesos judiciales.

El mecanismo de custodia, tal como funciona ahora, es que el alijo es trasladado a una pequeña bodega que funciona en las instalaciones de la DAN. Allí, es resguardado en el embalaje que la fiscalía ha verificado durante el procedimiento de incautación.

Hace unos meses, las autoridades acordaron destruir la droga y solo guardar una porción para ponerla a disposición de los jueces, en caso requieran algún trámite. Sin embargo, eso no está consignado en la ley.

Ramírez Landaverde dijo que el paquete de reformas se encuentra en la etapa de estudio con Casa Presidencial para luego llevarlo ante la Asamblea Legislativa. "En este momento estamos gestionando la iniciativa de ley. Los equipos de la Presidencia de la República están haciendo las últimas consultas para finalmente llevarla a la Asamblea Legislativa", aseguró el ministro sin detallar una fecha en particular.