El Salvador apuesta por la "inmunidad de rebaño" contra el coronavirus

San Salvador, 5 ene (EFE).- El Gobierno de El Salvador le apuesta a la "inmunidad de rebaño" para enfrentar la pandemia de la covid-19, que se ha cobrado la vida de 1.373 personas, pero hasta el momento las autoridades no tienen una fecha para la llegada de la vacuna.



El titular del Ministro de Salud (Minsal), Francisco Alabi, señaló este martes en una entrevista televisiva que "la estrategia de la vacunación no se enmarca en qué vacuna se obtenga o cuándo se va obtener la vacuna, la estrategia no es la llegada de la vacuna, sino que la estrategia es la vacunación de la población para obtener una inmunidad de rebaño".



"El beneficio de la vacuna no se obtiene al poner a tres o a cuatro la vacuna, el objetivo de la vacunación es cubrir a la población entera para que alcance la inmunidad de rebaño, que en nuestro caso es el 65 %", apuntó el ministro.



Alabi reiteró que "lo más importante no es en sí la llegada de la vacuna, es el trabajo que el Gobierno (del presidente Nayib) Bukele está haciendo para adecuar 156 lugares para la vacunación, para crear toda la logística para la distribución a nivel nacional y para crear los 2.000 equipos comunitarios que van a estar dando la atención para que al momento de la llegada se tenga toda la logística".



"La estrategia no es que llegue una cantidad limitada de vacunas, la estrategia es que se vacune a una población general para generar una inmunidad que es lo que todos comprendemos que se busca al final", subrayó.



Alabi indicó que Salud planea vacunar a 120.000 profesionales de primera línea, a 750.000 adultos mayores que tienen enfermedades crónicas degenerativas y a un grupo de 1,3 millones de ancianos.



Agregó que la vacuna no se aplicará a grupos específicos como a personas menores de 18 años, mujeres embarazadas y "otros ciertos grupos que tienen ciertas patologías que puedan facilitar algún tipo de complicación".



Por el momento, El Salvador ha confirmado un convenio con la farmacéutica AstraZeneca que contempla la distribución de dos millones de dosis y, de acuerdo con declaraciones anteriores de Alabi, el Gobierno "mantiene conversaciones con otras farmacéuticas", cuyos nombres no se han revelado por supuestos acuerdos de confidencialidad.



El Salvador acumula 47.355 contagios de la covid-19, de los que 3.757 casos se encuentran activos, 1.373 personas han fallecido y 42.225 salvadoreños han sido dados de alta, según el sitio oficial del Minsal, covid19.gob.sv.



CLASES CONTINUARÁN DE FORMA VIRTUAL



El Minsal recomendó este martes al Ministerio de Educación (Mined) que se suspenda el regreso a las aulas para los estudiantes de los centros educativos públicos y privados debido a una alza en los contagios diarios registrado desde el 23 de diciembre de 2020.



El Mined atendió la recomendación e informó que se continuará bajo la modalidad virtual, a través de las diferentes plataformas, para el curso electivo 2021 que se prevé comience en febrero.



Dicha cartera de Estado señaló que se cuenta con un protocolo que establece las etapas para un retorno seguro para maestros, personal administrativo y alumnos. EFE