El Salvador celebra Día Mundial del Agua sin ley que regule recurso hídrico

El Salvador celebra hoy el Día Mundial del Agua con eventos de instituciones públicas y no gubernamentales sin Ley General de Aguas, cuyo anteproyecto fue presentado en el Congreso en el año 2012 por el Gobierno del entonces presidente, Mauricio Funes (2009-2014).Pese a la crisis hídrica que vivió El Salvador en diversas ocasiones, ni el actual Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, ni los diputados, abordaron el tema de la aprobación de la Ley General de Agua presentada por Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el mismo partido del actual Gobierno.Sánchez Cerén decretó en abril de 2016 la emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, a causa del cambio climático que estuvo a punto de causar estrés hídrico; el mandatario, en ese momento, instó al Congreso a estudiar el anteproyecto, pero no se llevó a efecto.El estrés hídrico sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. La ONU señala que una zona experimentará estrés hídrico cuando su suministro anual de agua caiga por debajo de los 1,700 metros cúbicos (m3) por persona.La Procuraduría para la Defensa de los Derechos (PDDH) y el Foro del Agua de El Salvador reclamaron, en numerosas ocasiones, al Gobierno y partidos de oposición abordar este asunto con urgencia, ya que ambos consideran que el agua debe ser contemplada como un derecho humano.En los últimos años, las protestas de los salvadoreños que viven en comunidades en donde el vital líquido es racionado se han vuelto constantes.Con la consigna "queremos agua" las personas exigen al Gobierno que en la aplicación de las medidas para afrontar el problema se dé prioridad a los lugares en donde hay más carencias de agua.Según las autoridades medioambientales, El Salvador ha experimentado cinco años consecutivos de sequía, lo que ha llevado a una reducción de los principales caudales.En el Parlamento salvadoreño hay dos anteproyectos: el presentado en 2012 por el entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Hernán Rosa Chávez, y otro propuesto por organizaciones sociales planteado, inicialmente, en 2006 y luego actualizado en 2011.La referida legislación pretende declarar al agua como "un bien nacional, de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable".La normativa no solo debe proteger el recurso hídrico, sino que tiene que evitar algunos de los conflictos sociales, especialmente los generados por la falta de agua en varias zonas del país centroamericano.La Asamblea General de la ONU aprobó, en diciembre de 1992, instaurar el 22 de marzo como Día Mundial del Agua.