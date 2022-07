El Salvador comprará su propia deuda para no caer en impago

Luego de meses de especulación respecto a cómo el Gobierno de El Salvador afrontaría el pago del bono por $800 millones programado para enero de 2023, ayer, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea la estrategia de gobierno para el tema; misma que fue aprobada inmediatamente, con dispensa de trámite, en la última plenaria previo a las vacaciones de agosto.

Con la iniciativa, el Banco Central de Reserva (BCR) queda autorizado para transferir 275 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) al Ministerio de Hacienda. Estos DEG fueron asignados a El Salvador por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto de 2021, "la reducción de deuda pública, apoyo presupuestario o conservarlos como reservas internacionales". Este último fue el caso de El Salvador.

Los DEG son activos de reserva creados por el FMI en 1969. Su valor se determina a partir de una cesta de monedas, entre las que se encuentran el dólar, el euro y el yuan. Hasta ayer, según la economista Tatiana Marroquín, los 275 millones en DEG en posesión del país tenían un valor de $350 millones. Ese es el monto que podría recibir Hacienda de parte del BCR.

Lo aprobado ayer consiste en que el BCR pueda transferir dichos fondos a Hacienda (el cual emitirá un bono pagadero a diez años para saldar luego la deuda con el BCR, según reza el decreto), y que esos $350 millones sirvan para realizar ofertas de compra a los tenedores de bonos salvadoreños, pagaderos en enero de 2023.

El Salvador debe pagar en el primer mes del próximo año $800 millones para saldar la deuda adquirida tras la emisión de bonos por dicha cifra en octubre de 2002 y febrero de 2003. A lo largo de estos 20 años, los gobiernos han pagado los intereses asignados a dicho bono. Una vez finalizado el período, se debe pagar el monto adquirido con la emisión.

Durante los dos últimos años, el gobierno de Nayib Bukele ha sostenido negociaciones con el FMI para obtener financiamiento por $1,300 millones para saldar la brecha fiscal y dar certidumbre a los mercados ante este y otros compromisos.

A la fecha, el GOES no ha podido llegar a acuerdo alguno con el Fondo. La implementación del bitcóin y la negativa de derogar la circulación de este como moneda de curso legal en el país tensaron el tema y no hay acuerdo.

Al presentar la iniciativa, Zelaya enfatizó que la idea es hacer una compra anticipada de los bonos, al valor que estos tengan dentro de seis semanas y no por los $800 millones que deberían pagarse en enero.

El ministro indicó que el GOES planea realizar ofertas de compra de los bonos y que quedará a voluntad de los tenedores de estos si deciden vender al precio que el mercado establezca en ese momento, o esperar hasta enero, cuando el monto a cancelar sea mayor. "Aquellos que tienen duda si los vamos a pagar o no, los pueden vender ahora", indicó Zelaya.

"Esta opción de compra anticipada es totalmente pública, que va a respetar todas las regulaciones del mercado bursátil de valores", apuntó el ministro, que junto con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), atacaron a economistas y a medios de comunicación que han reportado el riesgo de impago que la economía salvadoreña tiene.

"Nosotros siempre dijimos que todo se va presentando en momentos adecuados y que en el segundo semestre del año era el momento adecuado para estas iniciativas", insistió Zelaya.

La iniciativa presentada por el ministro fue catalogada de "jugada maestra" por el presidente de la Asamblea; sin embargo, economistas coincidieron en hacer un análisis más técnico de la medida.

Reacciones

La economista Tatiana Marroquín considera que el decir con claridad cuál es la "estrategia de pago" es un cambio positivo en el discurso gubernamental.

"A la fecha las declaraciones del gobierno eran que sí iban a pagar, pero sin explicación o eran ataques políticos a personas que hablan del tema. Yo difiero de considerarla una jugada maestra, pues en realidad, a la luz de las dificultades de financiamiento del gobierno, más parece una salida válida, pero desesperada, por no incumplir pagos", comentó Marroquín.

La analista también destacó que ninguna de las piezas de correspondencia enviadas al parlamento hace alusión directa al repago de deuda de forma adelantada, aunque en el marco del anuncio de ayer, "se puede entender que esta deuda pretende cubrir esta estrategia de compra adelantada".

Para Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) la recompra de la deuda "es la mejor salida" que en este momento tiene el gobierno, aunque la venta de los bonos por parte de los tenedores debe de ser "voluntaria".

El bono de 2023 se cotizaba hace unos días a un 70 % de su valor y el de 2025 a un 30 %. Ayer, el bono 2023 subió un $74. Con la operación el gobierno podría ahorrar $800 millones, apuntó Acevedo, aunque advirtió que "cuando los tenedores de bonos se den cuenta de que está comprando le van a querer vender más caro", por lo que el ahorro podría no ser tanto.