El Salvador con reducción del 74% en deportaciones entre enero y mayo

Significativa es la reducción de salvadoreños que han sido deportados desde Estados Unidos entre enero y mayo de 2021 .

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que cita cifras proporcionadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGMET), El Salvador tuvo un descenso del 74.6 % de retornados en los primeros cinco meses del 2021 con relación a los deportados en el mismo periodo en 2020.

OIM reporta que 1,827 salvadoreños fueron retornados en 2021, mientras que el año pasado la cifra había sido de 7,195, evidenciando una variación de 5,368 personas.

De los 1,827 salvadoreños deportados, 928 llegaron desde Estados Unidos, al tiempo que otros 846 lo hicieron desde México y las restantes 53 desde otros países.

El informe también indica algunas de las razones por las que los ciudadanos que fueron retornados decidieron migrar, asegurando el 63 % que el motivo principal fue el económico, mientras que el 21.3 % mencionó la reunificación familiar y el 14.7 % la inseguridad.

De los deportados, 1,204 fueron hombres, 208 mujeres, 268 niños y 147 niñas y el municipio de destino al que llegaron más personas fue San Miguel con 102, seguido por San Salvador, con 67.

La Organización, también, reporta los datos de los tres países que conforman el Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales, en el consolidado, redujeron un 14.8 % las deportaciones entre enero y mayo (44,928) en comparación con el mismo lapso de 2020 (52,708).

Además de los 1,827 salvadoreños, OIM también especifica que Guatemala tuvo una reducción de 19,647 retornados, lo que implica una reducción del 16.5 %; mientras que en el caso de Honduras hubo un alza del 6.6 % dado que entre enero y mayo de 2020 hubo 21,997 personas retornadas por las 23,454 que se reportaron en el mismo periodo de 2021.

En el informe se agrega que los retornos desde Estados Unidos en el período estudiado sumaron 5,180, un 78.4 % menos que las 24,009 de 2020, mientras que los retornados de México pasaron de 28,117 a 39,389, un alza del 40 %.

Autoridades de los países atribuyen el descenso global a la modificación en los procesos migratorios desde Estados Unidos y al número de centroamericanos que fueron expulsados hacia México.

"Estas cantidades de retornados se pueden comparar a mediados de los 90 y luego se llegó a un extremo de recibir unos 300 personas deportadas por día durante la administración (Barak) Obama, un presidente demócrata, pero nunca habíamos tenido números tan bajos", consideró César Ríos, fundador y director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami).

Las cifras de repatriados son distantes a las detenciones de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos, las cuales se han incrementado en más de un 300 % en lo que va del presente año fiscal, comprendido desde octubre de 2020 hasta mayo de este año.

En total entre enero y mayo de 2021 la patrulla fronteriza norteamericana registra 40,199 detenciones, de las cuales 6,506 son menores no acompañados.

Pero, en el último mes monitoreado, las autoridades estadounidenses confirmaron 10,422 detenciones, siendo 1,670 menores no acompañados.

Ríos considera que la diferencia entre las detenciones y las deportaciones tienen su base en la "nueva" política migratoria del presidente estadounidense Joe Biden, de quien dijo, ya controló la crisis que había dejado abierta el expresidente Donald Trump.

"Hay un nuevo abordaje al tema migratorio. Esperemos a ver cuánto tiempo dura esto pues no estamos viendo deportaciones masivas. Ya no hay grandes números. Creo que esto va a variar de aquí a fin de año. De momento no hay visos de que El Salvador tenga una recuperación de la economía, entre otros aspectos. Va a depender de la respuesta en cuanto a políticas públicas. Si el Gobierno no puede brindar el acceso al empleo va a aumentar la migración", consideró Ríos.

Medida suspendida

Por su parte, las autoridades de inmigración de Estados Unidos anunciaron que ya no encarcelarán de manera rutinaria a las migrantes que enfrentan la deportación si están embarazadas o dieron a luz recientemente, revirtiendo una política del gobierno de Trump.

Sin embargo, la directriz no impide al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por siglas en inglés) iniciar procedimientos para deportar a mujeres que están embarazadas, amamantando o que dieron a luz en el último año. Pero en general, ya no serán detenidas mientras se resuelven sus casos, excepto en "circunstancias excepcionales", dijo la agencia.