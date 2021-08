El Salvador cumple 6 días sin datos sobre casos de covid-19

Este martes, el ministerio de Salud (MINSAL) cumple seis días sin actualizar las estadísticas sobre casos de covid-19 y epidemiólogos cuestionan esta omisión, tomando en cuenta que El Salvador se encuentra en medio de una tercera ola de contagios.

Hasta la 1:00 de la tarde de hoy, el último dato disponible en la página gubernamental covid19.gob.sv sobre casos diarios era del 10 de agosto. Desde esa fecha, cuando el MINSAL confirmó 303 nuevos contagios, no se ha vuelto ha actualizar.

"Es vergonzoso que el Gobierno no esté publicando sus datos. A mí me parece que es una falta de responsabilidad y es una falta de ética, porque la población necesita saber cuál es el estado de la pandemia en el país y, si el Gobierno no publica los datos, todos estamos a ciegas", dijo a LA PRENSA GRÁFICA el epidemiólogo Alfonso Rosales.

Rosales dijo estar seguro que el ministerio sí tiene los datos, pero ha decidido ocultarlos "para mantenernos a todos aquellos que somos médicos, y que podemos analizarlos y hacer comentarios al respecto, sin poder hacer nada, porque no los podemos estudiar".

El epidemiólogo Wilfrido Clará coincidió con Rosales en que la falta de información es como ir "a la guerra con los ojos vendados" y consideró que un atraso de esta magnitud en la actualización de las estadísticas no tiene explicación desde el punto de vista técnico.

"La actualización debe ser rigurosa día a día. Puede ser que en una ocasión extrema, un día, no pudieron actualizar, pero siete días es algo inverosímil, inaudito", dijo.

"Estamos claramente en medio de un tercer brote en evolución. Mi opinión es que es un brote importante y la monitorización pandémica es la columna vertebral alrededor de la cual se tiene que articular toda la respuesta antipandémica", aseguró.

Hasta el momento, las autoridades de Salud no han dado explicaciones sobre el atraso en la publicación de las estadísticas y solo han publicado las defunciones. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el MINSAL anunció 10 decesos por covid-19 y con esto el acumulado de muertes se elevó a 2,804.

Esta no es la primera vez que el ministerio enfrenta cuestionamientos por el hermetismo con el que maneja las estadísticas sobre la pandemia. Salud incluso ha declarado en reserva prácticamente toda la información relacionada con el covid-19, desde la toma de pruebas hasta el plan de vacunación.

A principios de este mes, LA PRENSA GRÁFICA reveló que, desde septiembre del año pasado, el Gobierno dejó de compartir sus estadísticas de mortalidad con el resto del mundo, algo que los expertos consideran una estrategia para impedir que se siga estimando el subregistro de muertes por covid-19. Algunos estudios calculan que el Gobierno habría ocultado hasta el 90 % de las defunciones a causa de la enfermedad.