El Salvador destaca en leyes reproductivas, pero su aplicación es débil

Un estudio reciente publicado por Naciones Unidas menciona a El Salvador como uno de los países con mejores leyes y reglamentos que protegen la autonomía corporal de mujeres y hombres, pero en la práctica los índices de vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos dicen otras cosas, según especialistas.

Nuestro país se sitúa en la posición 83 de 100, que es el puntaje más alto. De los 13 componentes analizados, solo en dos refleja ausencia de regulación.

A pesar de que el país destaca en la creación de leyes y reglamentos que se relacionan con reproducción sexual y reproductiva; en la aplicación no es lo mismo. Según estadísticas nacionales, niñas, adolescentes y mujeres carecen de buenos servicios y de educación en ambos temas.

El informe especifica "el indicador utilizado mide solo la existencia de leyes y reglamentos, no su acilitados por la Organiación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y de acuerdo a los análisis realizados por la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud (MSSR), hubo un descenso significativo del 22.40% en la cobertura de distribución de métodos anticonceptivos entre niñas y adolescentes entre 10 y 15 años en 2020, en comparación con el 2019. A esoo se suma que durante el año pasado se registraron 12,781 embarazos de niñas y adolescentes, con un promedio aproximado de 35 embarazos por día.

“Aún cuando existe un avance normativo importante, el centro de su interpretación y aplicación no está basado en el respeto a la autonomía de la mujer”.

Edición 2021 EPM, fondo de la población de la ONU

Según estimaciones de Ormusa en base a fuentes de datos nacionales, el número de mujeres que no pudieron usar Métodos Anticonceptivos Modernos (MAC), fueron 34,463 en seis meses de confinamiento. El número de embarazos no planeados en el mismo periodo fue, aproximadamente, de 7,658.

Para Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormusa, este contraste de análisis tiene grandes retos en la aplicación de las leyes. "Quizás el reto más grande está en la aplicación de leyes, porque aunque se tenga un buen marco normativo, si quienes aplican lo hacen desde los prejuicios, discriminación y aprobación de una idea sobre el cuerpo de las mujeres, como una prerrogativa masculina o de culpabilización a las víctimas o negación de los derechos sexuales y reproductivos, entonces se aplican preceptos prohibidos por los estándares de protección a derechos humamos", señaló.

Estereotipos

Estos factores que los especialistas consideran como inhibitorios para el acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos están presentes en el sistema de salud y se basan en mitos, prejuicios clasistas, sexistas y discriminatorios contra la población LGBTI, niñas y adolescentes embarazadas.

Un ejemplo de ello, según Juárez, es la criminalización de mujeres con problemas obstétricos y denuncias por supuestos abortos, sumado a la persistencia del personal que aborda la sexualidad desde el conservadurismo religioso.

El informe internacional aclara que "aún cuando existe un avance normativo importante, el centro de su interpretación y aplicación no está basado en el respeto a la autonomía: lo que incluye decidir sobre su propia atención médica y el uso de anticonceptivos; y que pueden negarse a mantener relaciones sexuales".

Juárez enfatiza que "así las mujeres siguen siendo en el imaginario cuerpos "precarios, sujetos de tutela y ultraje".

El Salvador no alcanzó el puntaje de 100 porque salió con nota baja en el tema de atención al aborto, donde obtuvo puntaje de -25 y en el acceso a la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), el puntaje fue de cero.

Los países ubicados en la posición cercana al 100 aseguran un "acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto".

El indicador está dirigido a evaluar el entorno jurídico relacionado con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Entre los 13 componentes evaluados están la anticoncepción, asesoramiento y diagnóstico del VIH, ley sobre la educación sexual integral, la educación sexual integral en los planes de estudios, atención materna, entre otros.

Las mujeres no deciden

El informe también analiza el derecho de las mujeres y el poder sobre ellas en distintos países y asegura que las mujeres solo tienen el 75% de derechos jurídicos en comparación a los hombres.

De acuerdo a los hallazgos encontrados, las mujeres y las niñas carecen del poder de cuestionar las disparidades por el grado de participación en las decisiones políticas y otras maneras de decisión que se han reducido.

En el sector económico, la marginación va en detrimento de la independencia económica de la mujer que pueden debilitar su autoridad para tomar decisiones sexuales, de salud y anticoncepción.

Y las situaciones vividas durante la pandemia del covid-19 empeoraron dichas situaciones, debido a las limitantes que sufrieron países como El Salvador para garantizar acceso a servicios básicos.

INFORME

Para la información del estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas utilizó las bases de datos mundiales del 2020. Dicho documento fue basado en las respuestas oficiales a la Duodécima Encuesta de las Naciones Unidas entre los Gobiernos sobre población y desarrollo. Fueron 107 países los que fueron analizados, incluido El Salvador.

VALORES TOMADOS EN CUENTA

Entre los 13 componentes relativos a la salud sexual y reproductiva El Salvador obtuvo el puntaje más alto en 11. Solo en dos obtuvo notas muy bajas. En un componente obtuvo la nota de -25 y en la otra de cero.



1- Educación sexual

Hay leyes para incluir la educación sexual en los planes de estudio y temas sobre educación sexual tratados en los planes de estudios. En ambos compomentes, El Salvador obtuvo el puntaje de 100, pero no hay aplicación.

2- Atención materna

Productos básicos de supervivencia y aborto. En el primer componente, nuestro país obtuvo el puntaje de 100, pero en el segundo obtuvo un puntaje de cero. El Salvador no cuenta con una ley proaborto que garantice los derechos a la mujer de decidir si abortar o no. La pena para la mujer es la cárcel.



3- El VIH y el VPH (papiloma humano)

Servicios de asesoramiento y diagnóstico del VIH. Servicios de tratamiento y atención del VIH. Confidencialidad relativa al VIH. Vacuna del VPH. Los tres primeros componentes fueron evaluados con puntuación de 100. El último obtuvo el puntaje de cero porque el país no cuenta con la vacuna contra el papiloma humano.