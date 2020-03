El Salvador en cuarentena nacional por coronavirus

Cuarentena nacional hasta el próximo 31 de marzo decretó ayer el presidente de la república, Nayib Bukele, ante la llegada del coronavirus covid-19 en la región centroamericana. Hasta ayer, la enfermedad sumaba 17 casos: 9 en Costa Rica y 8 en Panamá, además de una muerte en la nación panameña.

"Hemos decidido declarar cuarentena en todo el territorio nacional. No se ha tomado la decisión a la ligera, sino en consulta con especialistas y el Gabinete Económico, el impacto en la economía que va a tener palidece ante la cantidad de enfermos que podríamos tener", manifestó el mandatario.

El decreto ejecutivo implica que todas las instituciones que cuidan de la primera infancia, escuelas, colegios y universidades deberán suspender las clases durante los próximos 21 días.

Esta suspensión de clases también aplica para y cualquier otro espacio formativo, donde estudiantes reciben capacitaciones o clases extracurriculares de índole deportiva o artística.

También implica que quedan suspendidas todas las actividades que requieran la presencia de 500 personas en una sola concentración.

Además queda prohibido el ingreso de toda persona extranjera que no resida en El Salvador.

Quienes sí pueden ingresar al territorio nacional son los compatriotas, los diplomáticos debidamente acreditados y los extranjeros residentes, siempre y cuando ni el país de procedencia ni los países en los que hizo escala estén incluidos en la lista que el Gobierno ha establecido como zonas de alto riesgo de contagio de la enfermedad.

En otras palabras, compatriotas, diplomáticos y extranjeros residentes que hayan viajado desde China, Corea del Sur, Italia, España, Francia, Alemania e Irán podrán ingresar al país, pero directamente a una cuarentena de 30 días, antes de poder circular libremente dentro del territorio salvadoreño.

Los colegios privados anunciaron que las clases serán de manera virtual.

"Estoy seguro de que esta decisión será criticada por muchos; pero quiero que nos veamos en el espejo de Italia. Ellos desearían haber tomado esa decisión antes de tener tantos casos. Hoy en la madrugada hablábamos sobre la situación de Italia (con el Gabinete Ampliado de Salud) y decíamos: ¿Qué daría Italia por estar en nuestra posición?", expresó el mandatario haciendo referencia a la cantidad de críticas que su Gobierno ha recibido calificándolo de "alarmista".

"Hemos sido, fuera de China, uno de los países que ha tomado decisiones con más anticipación y agresivas", agregó.

La decisión, explicó Bukele, tiene un asidero lega en el artículo 65 de la Constitución de la República, en el 184 del Código de Salud y en el 34 de la Ley de Migración y Extranjería, entre otros.

La cuarentena nacional, por otra parte, no contempla la suspensión de las actividades económicas; las importaciones y las exportaciones seguirán su curso normal. Sin embargo, habrá vigilancia sobre las mismas.

Como parte del decreto, habrá estricta vigilancia sobre los comercios que alteren los precios de cualquier producto: desde alcohol, mascarillas y otros productos de higiene personal hasta alimentos de la canasta básica o agua purificada.

Pero también habrá vigilancia para evitar el acaparamiento.

En los supermercados más populares del país hubo una mayor afluencia ayer desde horas de la mañana, luego de que el presidente decretara Alerta Naranja tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que habló ya de una "pandemia" del covid-19.

"Se van a hacer inspecciones constantes a los precios de los alimentos e insumos médicos", advirtió Bukele.

PLAN ANTICRISIS

Otro de los anuncios de importancia que hizo ayer el presidente tiene que ver con un plan anticrisis que el gobierno central en conjunto con los gobiernos locales están alistando para presentarlo en los próximos días ante la Asamblea Legislativa.

Dicho plan contempla un presupuesto de $2,000 millones para paliar la caída económica, para el cual espera contar con el aval de todos los partidos políticos.

Se trata de un paquete que estará conformado por proyectos en carpeta que presenten las 262 alcaldías del país para destinar recursos y hacer frente a una eventual crisis nacional por el coronavirus.

Las carpetas deberán incluir obras en comunidades para generar empleos y reactivar las economías locales, dijo.

CEROS CASOS

"Nuestro Gobierno está adelante de todos los países de la región. gracias a eso, hasta este día, no tenemos ningún caso confirmado. No podemos garantizar que no aparecerán casos, pero sí podemos confirmar que, por hoy, no hay un solo caso", destacó el presidente Bukele, quien pidió a la población hacer caso omiso de toda información que circule en redes sociales y que no sea oficial.

"Ha habido muchos rumores, pero todo eso es falso", acotó.

Mensaje del arzobispado

El canciller del Arzobispado de San Salvador, Rafael Urrutia, llamó a todos los sacerdotes a conmemorar con una eucaristía el 43 aniversario del martirio de Rutilio Grande y sus dos compañeros, pero pidió especialmente a los peregrinos de El Paisnal no exceder grupos de 150 al templo para rezar frente al sepulcro.