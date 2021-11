El Salvador excluido de Cumbre por la Democracia

El Salvador no ha sido incluido en el listado preliminar de invitados a la Cumbre por la Democracia a la que asistirán más de 100 presidentes, convocados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esta información que fue confirmada el periodista argentino Andrés Oppenheimer.

De acuerdo con los legisladores de oposición, este tipo de acciones simbólicas, envían un mensaje claro a la población en relación a la situación de la democracia en el país.

“Este mensaje se lo da a todos los ciudadanos que estamos mirando cómo estamos siendo percibidos afuera de este país. No han sido invitados Nicargua, Venezuela, Cuba”, consideró la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS.

La legisladora lista una serie de acciones que llevaron al país a ser excluido de estos espacios y que le han costado críticas a nivel internacional por considerarlo un país con un Gobierno autoritario.

“Yo estoy segura de que si en El Salvador no se hubiera destituido a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general el 1 de mayo, seríamos vistos como un país democrático. Si en El Salvador no se hubiera pasado una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, si no se persiguiera a los medios críticos, si no hubiese un acoso permanente hacia las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, seguiríamos participando del concierto de naciones que está tratando de fortalecer la democracia a nivel internacional”, expresó Ortiz.

En la misma línea, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, consideró un retroceso grave que el país sea excluido del evento.

“Desde los Acuerdos de Paz, El Salvador siempre ha sido invitado a las cumbres sobre democracia y desarrollo. En realidad es un duro golpe para el país. Ocurre precisamente por los retrocesos que hemos tenido en la democracia, a los derechos humanos y al estado de derecho que ha sido pisoteado”, manifestó.

Además, aseguró, al igual que Ortiz, que esto envía un mensaje claro al país.

“El mensaje que envía es que no estamos viviendo en un país democrático y eso nos afecta mucho en el clima de negocios y de inversión. Nos afecta para ser destinatarios de ayuda internacional no reembolsable para poder acceder a préstamos”, agregó Cuadra.

Mientras tanto, el diputado Romeo Auerbach, de GANA, sostuvo que, posiblemente, no era un evento relevante.

“Primero hay que ver si en la fiesta que nos están invitando nos estamos perdiendo de algo. Probablemente, no es una fiesta muy interesante y nosotros tenemos nuestras propias cosas que estamos haciendo”, aseguró.