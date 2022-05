El Salvador ha pasado un tercio de la pandemia sin datos oficiales sobre casos de covid-19

El Gobierno salvadoreño está a tres días de cumplir un mes sin publicar sus estadísticas sobre nuevos casos de covid-19. Hasta las 4:00 de la tarde de este viernes, los datos más recientes disponibles en el portal covid19.gob.sv son del 9 de abril.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el Ministerio de Salud (MINSAL) deja de informar a la población sobre el comportamiento de los contagios. Un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) encontró que los salvadoreños han pasado un tercio de la pandemia sin información oficial sobre los nuevos casos de la enfermedad.

En su tercer monitoreo de la vacunación en El Salvador, el ICEFI señaló que "la publicación de la información" sobre la pandemia "no ha sido oportuna" en el país. Entre el 25 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022, el Gobierno acumuló 260 días no consecutivos sin actualizar la información sobre los nuevos casos de covid-19. Es decir, en el 35.2 % del tiempo analizado, la ciudadanía no tuvo estadísticas oficiales oportunas.

La cantidad de días sin información oficial en El Salvador supera a los 183 días que se contabilizaron en Honduras y a los 10 días registrados en Guatemala, dijo el ICEFI.

En su informe, el instituto señaló que la falta de acceso a la información pública sobre la pandemia ha sido una característica en El Salvador que ha llegado incluso a la vacunación, pese a que en 2020, recordó el ICEFI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que "es deber de los Estados asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público".

A diferencia de Guatemala y Honduras, en El Salvador la ciudadanía no tiene acceso al plan de vacunación, a los criterios de priorización ni a la edad, sexo y ubicación geográfica (área urbana o rural, departamento y municipio) de los vacunados. La información sobre los costos de las vacunas y la fuente de financiamiento de estas compras tampoco está disponible en El Salvador, así como en Honduras. En Guatemala sí está disponible el costo de las dosis, pero no de dónde provienen los fondos.

Mientras tanto, el ritmo de vacunación en el país concluyó el primer trimestre del año a la baja. El Salvador fue el país de Centroamérica donde menos creció la cobertura de las dos dosis, subiendo solo 6 puntos porcentuales entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, indicó el ICEFI. La cobertura pasó del 64 al 70 % de la población, agregó la entidad.

Si ese ritmo se mantiene, lograr que el 80 % de la población de 5 años en adelante tenga las dos dosis de la vacuna le tomará a El Salvador un año más, estimó el ICEFI, hasta abril de 2023.