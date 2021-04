El Salvador ha vacunado contra covid-19 al 9% de la meta

Son un total de 4.5 millones de salvadoreños los que deben ser vacunados contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante del covid-19, según las estimaciones que ha hecho el Gobierno para inmunizar a la población contra enfermedad, que puede llegar a ser mortal.

Hasta ayer, según los datos que el Gobierno está actualizando en el sitio oficial para informar sobre las estadísticas del covid-19, ya habían sido vacunadas con la primera dosis un total de 410,810 personas, es decir, el 9% del total de la población a vacunar.

El ministro de salud, Francisco Alabí, aseguró en su última conferencia de prensa, el jueves recién pasado, que el sistema sanitario ya tiene garantizadas las segundas dosis de todas las personas que ya fueron vacunadas.

“No se pueden hacer especulaciones sobre si se tiene o no se tiene (la segunda dosis), porque ya existen planes para garantizar que este proceso de inmunización salga de manera favorable”.



Francisco Alabi, ministro de Salud.

"Tiene que tener toda la tranquilidad la población salvadoreña de que se cuenta con cada uno de los refuerzos o segundas dosis de cada uno de los planes de inmunización de los salvadoreños que ya la han recibido", expresó el funcionario.

"Tienen que tener toda la tranquilidad: no existe eso de que se hayan colocado todas la dosis y no vayan a llegar las segundas dosis. No existe eso. Siempre hay un control para garantizar que cada uno de los salvadoreños que ya tiene su dosis tenga su segunda dosis", reiteró.

Alabí afirmó que son cinco los lotes de vacunas, de los tres tipos que ha adquirido el Gobierno, que han ingresado ya al territorio nacional.

El primer lote ingresó al país el 17 de febrero, con 20,000 dosis de la vacuna Covishield, desarrollada por la farmacéutica inglesa AstraZeneca y la universidad de Oxford; el segundo lote ingresó al país el 11 de marzo y constó de 33,600 dosis de esa misma vacuna.

El tercer lote arribó el 22 de marzo, con 51,840 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer junto a la empresa de biotecnología alemana BioNTech; el cuarto lote llegó el 28 de marzo, con un millón de dosis de la vacuna CoronaVac, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac; y el quinto lote llegó hace dos días, con otras 96,000 dosis de la vacuna de AstreZeneca, Covishield (ver nota aparte).

En total, son 1.2 millones de dosis las que han ingresado al territorio nacional, es decir, apenas el 13 % de las 9 millones de dosis necesarias para el esquema completo de vacunación contra el covid-19, que consta de dos dosis por persona.

El titular de Salud explicó, además, que a medida vayan siendo habilitadas más fases, según los rangos de edad de la población, será más tardado el proceso de vacunación, debido a que la cantidad de población de la tercera edad es mucho menor que la cantidad de personas en los grupos etarios de 50 años para abajo.

En ese sentido, prefirió evitar especificar fechas en las que ya habrían sido colocadas todas las primeras dosis para los distintos grupos etarios, siendo la tercera edad el primero de la población civil que ha sido avalado para vacunarse.

Según los datos oficiales más recientes, ya han sido vacunados: 81,465 salvadoreños que forman parte del personal médico y de primera línea de combate contra la enfermedad, 52,830 soldados y policías, 69,632 docentes y 206,883 civiles; un total de 410,810 personas.

"En estos momentos no se han identificado efectos graves a raíz de la vacunación. Sí hemos identificado bastante tolerancia como parte de la aplicación de las vacunas a la población, prácticamente a la mayoría no les ha dado inconvenientes", destacó el ministro Alabí.