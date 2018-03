El Salvador le dice a EUA que la cooperación no está sujeta a presiones políticas

Lee también

El secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, le respondió al senador republicano, Marco Rubio, que la cooperación que se recibe "no está sujeta a presiones políticas". La reacción del vocero de Casa Presidencial se debe a que el senador estadounidense expresó que pueden haber repercusiones por la forma en la que El Salvador vote en la OEA con relación a la aplicación o no de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.De acuerdo con el periódico El Nuevo Herald, Rubio manifestó que la sesión de hoy en la OEA es fundamental para futuro de la democracia en la región y que la forma en la que voten países como El Salvador que incluso podría tener repercusiones colaterales, como impactar la asistencia que Washington da.. “Esto no es una amenaza, pero es la realidad” , expresó el funcionario.Ante esto, Chicas dijo: "nos genera extrañeza como país... la cooperación no está sujeta a ese tipo de presiones políticas". Según el vocero de Casa Presidencial, los acuerdos de cooperación entre ambos países ya tienen establecidas las condiciones bajo las que se ejecutan.El secretario dio como ejemplo la implementación de los proyectos de la segunda fase de los Fondos del Milenio (FOMILENIO II), aunque reconoce que "cada país tiene la autonomía de valor los recortes que hace"."Estados Unidos es respetuoso de los convenios internacionales. La cooperación que recibe nuestro país, por ejemplo FOMILENIO II, tiene establecidas cuáles son las condicionantes. Desde ese momento (la firma) se establecen los condicionamientos, las reglas de esa cooperación", dijo Chicas.