El Salvador necesita invertir $2,000 millones en cambio climático

El Salvador necesita invertir $2,090 millones, entre 2018 y 2030, en el tema de cambio climático. La cifra es necesaria para implementar el Plan El Salvador Sustentable, que contempla cuatro ejes: la gestión integral del riesgo para la reducción de desastres y cambio climático ($1,322 millones), la generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad ($17.7 millones), el fomento de la transformación productiva ($338.9 millones) y el fortalecimiento de la institucionalidad pública ($411 millones).

La cifra está contemplada precisamente en el Plan El Salvador Sustentable, elaborado por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y de Vulnerabilidad (CONASAV), y lanzado en marzo pasado por el Gobierno, pero puesto ayer en perspectiva por la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, durante la presentación del documento "Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Primer Informe Bienal de Actualización".

El referido informe recoge el total de gastos en cambio climático que El Salvador realizó entre los años 2011 y 2015 y, de cara a la millonaria cifra requerida para la próxima década, la ministra criticó la escasa donación de la cooperación internacional.

Durante el quinquenio comprendido entre 2011 y 2015, el gasto climático ascendió a $1,169 millones, de los cuales solo el 4.8 % fue producto de las donaciones de la cooperación internacional.

"Quiero decir que, hasta este momento, la financiación climática, en un 80 %, ha estado en manos del Gobierno, de los impuestos de los ciudadanos; y solo el 15 % han sido préstamos externos, que también los vamos a pagar los ciudadanos", expresó la ministra.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, entre las instituciones con mayor gasto climático durante el referido quinquenio están: la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que gastó $320 millones; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que gastó $223 millones; el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP), que gastó $187 millones; el Ministerio de Salud (MINSAL), que gastó $152 millones; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que gastó $95 millones; el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), que gastó $69 millones; el MARN ($33 millones); el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), que gastó $29 millones; y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), que gastó otros $29 millones.

"El país no puede seguir gastando en cambio climático. No puede seguir gastando los recursos propios como hemos hecho hasta ahora. Nosotros no somos los responsables del cambio climático. Estamos exigiendo ante los organismos internacionales que aporten y apoyen a este país", demandó Pohl.

De los $1,169 millones de El Salvador, de gasto climático, solo para adaptación fueron destinados $740 millones, es decir, el 63 % del total; otros $317 millones fueron destinados para mitigación (27 %) y $112 millones para pérdidas y daños (10 %).

Por otra parte, la ministra trajo a cuenta la última reunión sostenida por la junta directiva del Fondo Verde del Clima (FVC), que tuvo lugar hace pocas semanas y detalló que hubo un grave conflicto precisamente por los reclamos de los países en vías de desarrollo con respecto al poco financiamiento que reciben de la comunidad internacional para hacerle frente a este tema.

"Yo estuve allá y se montó un escándalo abismal", afirmó la titular del MARN.

Esta última reunión de la junta directiva del FVC, que es un fondo de Naciones Unidas con sede en Corea del Sur, establecido en 2010 para financiar proyectos relacionados con combatir los problemas del calentamiento global en los países pobres mediante la cooperación de países industrializados, tenía como objetivo aprobar la financiación de varios proyectos, pero lo que en realidad sucedió fue que hasta terminó renunciando el director.

"Fue un escándalo terrible. Allí se puede ver el nivel de insatisfacción y de conflicto en torno al tema del financiamiento climático", agregó Pohl.

El FVC pretendía aprobar un presupuesto de $990 millones para la financiación de 11 proyectos. Su cartera total está valorada en más de $3,740 millones para 76 proyectos.

Los países vulnerables reclamaron en dicha reunión que hay un 70 % del dinero que ya está en las cuentas, pero que no ha sido ejecutado.