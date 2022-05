El Salvador necesitaría $86 millones para completar vacunación

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estimó que El Salvador necesita 6.1 millones de dosis contra el covid-19 para cubrir a toda la población salvadoreña habilitada para vacunarse, lo que podría costarle $86 millones.

La entidad presentó la semana pasada su tercer monitoreo sobre la vacunación en el país, donde advirtió de la desaceleración en la aplicación de dosis, así como la falta de transparencia en la información pública relacionada con este proceso.

El ICEFI también estimó cuántas vacunas necesita el país para cubrir a la población habilitada para la inmunización, que son las personas de 6 años en adelante. La entidad calcula que se requieren alrededor de 21.7 millones de vacunas, sin considerar a los extranjeros, y tomando en cuenta que las personas de 12 años en adelante son elegibles para recibir la cuarta dosis. Hasta la fecha, continuó el instituto, el Gobierno ha comprado el 71.8 % de ese suministro, por lo que restarían 6.1 millones de dosis, "que podrían representar alrededor de $86 millones", señaló el reporte, a un costo promedio de $14.09 por dosis.

“(El estancamiento en la vacunación) requiere una actualización de los planes para mejorar los registros que está presentando el país”.



Ricardo Castaneda, economista sénior del ICEFI.

Sin embargo, el ICEFI aclaró que el Gobierno no ha puesto a disposición del público la información sobre el vencimiento de los lotes de vacunas, por lo que no descarta que se necesiten más dosis. "Si el manejo del inventario no es el adecuado, podría ser necesario comprar más dosis para sustituir a las que venzan", indicó.

Durante el primer trimestre de este año, el ICEFI no encontró evidencias de que el Ministerio de Salud (MINSAL) haya adquirido más vacunas. Solo un tuit de la Secretaría de Prensa señala, citando al titular del MINSAL, Francisco Alabi, que "recibimos el lote número 53 de vacunas para el 10 de enero", aunque el instituto reiteró que "no encontró evidencia de que esto se hubiera concretado".

Las fechas de vencimiento de las dosis es solo uno de los aspectos del proceso de vacunación que el Gobierno no ha puesto a disposición del público. A diferencia de Guatemala y Honduras, en El Salvador se desconoce el plan de vacunación, los criterios de priorización, la edad, sexo y ubicación geográfica (área urbana o rural, departamento y municipio) de los vacunados, dijo el ICEFI. La información sobre los costos de las vacunas y la fuente de financiamiento de estas compras tampoco está disponible en El Salvador, así como en Honduras. En Guatemala sí está disponible el costo de las dosis, pero no de dónde provienen los fondos.

Un año más para lograr la meta de vacunación

El ICEFI también analizó el ritmo de vacunación en El Salvador y advirtió que al país podría tomarle un año más completar su meta de vacunación, debido al estancamiento en el proceso de inmunización.

Según el instituto, la cobertura de las dos primeras vacunas aumentó 9.38 % entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, pasando de 64 a 70 % de la población. Sin embargo, este fue el crecimiento más bajo de Centroamérica.

Ricardo Castaneda, economista sénior del ICEFI, dijo durante la presentación virtual del informe que si se mantiene el ritmo actual, El Salvador alcanzaría la meta de vacunar al 80 % de la población de 6 años en adelante hasta en abril de 2023. "Esto sin lugar a dudas requiere una actualización de los planes de vacunación para poder mejorar los registros que actualmente está presentando el país", dijo el investigador.

Las cifras oficiales más recientes sobre la vacunación son del 26 de abril. Hasta ese día se colocaron más de 10.6 millones de dosis, de las cuales 4,579,500 fueron primeras vacunas, 4,284,836 fueron segundas vacunas, 1,597,387 fueron tercera dosis y la cuarta sumó 185,267.