El Salvador no descarta más casos de viruela símica e instan a cuidar contacto con ropa y superficies

El ministro de Salud, Francisco Alabi, no descartó que aparezcan más casos de viruela símica en El Salvador, vinculados al primero que se confirmó ayer en el territorio nacional, en una joven de 28 años, al tiempo que instó a la población a ser precavida para manipular prendas de vestir, ropa de cama y superficies, pues ahí también puede alojarse el virus que ocasiona esta enfermedad.

Durante la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), el funcionario dijo que el primer caso permite ilustrar cómo evoluciona la viruela símica. Según una línea de tiempo que presentó a los televidentes, la paciente habría tenido contacto el 2 de agosto con personas provenientes de Estados Unidos, el país con más casos de viruela símica en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el periodo de incubación, es decir, el lapso entre el contagio y la aparición de los síntomas, suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar de 5 a 21 días. En el caso de la primera infección en el país, la paciente exhibió los primeros síntomas 20 días después del contacto, el 22 de agosto. "Fiebre, malestar general, inicia con sintomatología relacionada a dolor muscular, que son características de esta enfermedad", dijo Alabi.

Para el 28 de agosto, la joven reportó lesiones en la piel, por lo que el lunes 29 buscó atención médica. Ese mismo día se sometió a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual dio positiva a viruela símica ayer.

El hecho que el primer caso en El Salvador sea una mujer subraya que todas las personas están propensas a contraer la enfermedad, que no se trata de un padecimiento exclusivo de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, afirmó el funcionario. "No hay que prestarse para estigmatizar, lo que tenemos que hacer es consultar oportunamente, dejarnos asesorar del personal de salud", agregó.

"No se puede negar esa posibilidad y eso es lo que estamos trabajando", respondió Alabi cuando se le consultó si pueden existir más contagios vinculados a este primer caso.

El ministro de Salud dijo que han estado identificando los nexos que ha tenido la paciente durante este mes y que de estos ya tienen bajo vigilancia a su círculo cercano. Por el momento, agregó, estas personas no han presentado síntomas. "Pero recuerde que el periodo de incubación va de 5 a 21 días", reiteró y agregó que en Guatemala, por ejemplo, aparecieron casos vinculados con el primer contagio.

A la salida de la entrevista, dijo a periodistas que están analizando al menos 20 nexos epidemiológicos. "Son más de 20 personas los contactos que se han abordado inicialmente, son los contactos cercanos (...). Ahorita los 20 contactos iniciales ya han sido abordados. Ninguno tiene sintomatología y todos están bajo teleseguimiento si presentan sintomatología", indicó Alabi.

Precaución con ropa y superficies

Alabi explicó que una persona es capaz de transmitir la enfermedad desde el momento en que aparecen los síntomas e incluso si no han desaparecido las lesiones en la piel. "El más largo de los casos reportados (...) puede llegar hasta 42 días. La persona no deja de transmitir la enfermedad hasta que no hay resolución de las lesión dérmica. Si usted ve una persona que ha tenido antecedentes de viruela símica y todavía tiene en la piel marcas de las lesiones dérmicas, esta persona puede seguir transmitiendo la enfermedad", dijo.

El funcionario dijo que las lesiones en la piel "son uno de los principales factores en la transimisión" de la enfermedad porque el líquido que se aloja en ellas tiene "una gran concentración de virus". Por eso, recomendó a las personas no evaluar una lesión dérmica y dejar esa tarea en manos del personal de salud.

También recomendó a la población tener precaución para manipular la ropa y superficies en general, no solo con las que ha tenido contacto una persona enferma. Alabi dijo que la interacción con sábanas y prendas de vestir pueden provocar que el líquido salga de las lesiones y quede impregnado en la tela. Además, ese mismo cuidado debe adoptarse con el manejo de utensilios de cocina, platos y cubiertos, "porque recordemos que no sólo la lesión dérmica permite la transmisión, sino que también la saliva".

Los lineamientos que el MINSAL emitió el 8 de julio pasado para enfrentar la enfermedad recomiendan utilizar guantes para manipular estos artículos, no sacudir la ropa y que el proceso de lavado sea aparte.

"Yo quiero usar un caso en particular: hay lugares donde nosotros asistimos que puedan tener una interacción con alguna silla, que tenga alguna ropa en particular. Salones, lugares en los cuales puede llegar una persona que, si tiene una lesión dérmica y entra en contacto, ahí la puede dejar (la enfermedad) y esto puede ser un factor (de transmisión)", afirmó.

Buscan adquirir vacuna de viruela símica

Además, el MINSAL estaría gestionando la compra de vacunas para tratar la viruela símica. Según Alabi, se reunieron con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para gestionar la compra de la vacuna.

"Nosotros lideramos una reunión de parte de la OPS, encaminada a acceder a la vacuna a nivel de las Américas y esta vacuna, que es tan difícil de adquirir porque solo hay un productor en el mundo; en ese aspecto estamos tratando de garantizar a todas las Américas el poder tener la vacuna de viruela símica. Esta producción está asignada para el tercer trimestre del año en todos los países de las Américas y tengamos acceso a esta vacuna tan importante" acotó.

El funcionario aseguró que la vacuna no va ser aplicada a toda la población porque, a diferencia de la anticovid, esta es para tratar a las personas enfermas, no para prevenir el contagio.

Según la OMS, ya se aprobó esta vacuna y algunos países recomiendan aplicarla solo a personas de alto riesgo. De acuerdo al MINSAL, se están estudiando las características de los más de 49,000 casos de viruela símica para determinar si se colocará la vacuna a grupos vulnerables.

"Hay una corriente en que los españoles están presionando, en base a los reportes que ellos han tenido, de poder aplicar a los grupos vulnerables. Pero, ¿cómo decimos este es un grupo vulnerable? Observamos qué tienen en común y observamos los grupos vulnerables, entonces, una de las corrientes en análisis es identificar las similitudes en la incidencia y ponérselos aplicar a estos grupos. Los 48,000 casos no es nada comparado a los millones de casos de covid-19 que se han reportado hasta el momento y es una de las partes que están en análisis para poder administrar la vacuna de la viruela simica", explicó.