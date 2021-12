El Salvador podría tardar años en cumplir fallo en caso Manuela

El Salvador podría tardar entre cuatro y cinco años en cumplir las órdenes establecidas en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Manuela, estimó ayer el presidente del Global Center of Human Rights, Sebastián Schuff.

La institución, con sede en Washington D. C., emitió un comunicado en el que advierte sobre algunos puntos que, a su juicio, son polémicos en el fallo. Según Schuff, lo más importante de la sentencia es que reconoce el derecho a la vida.

"A mi juicio, en la audiencia quedó bastante claro que no se trató de un caso de aborto, pero de todos modos la Corte decidió tratarlo como un caso de aborto. Esto es súper clave porque, al margen de la verdad histórica de lo que haya pasado o no, cuando la Corte acepta que en el caso Manuela se había aplicado la legislación de aborto, eso abre la vía para poder decidir en cuanto a la ley local", anotó.

"La Corte, por primera vez en toda su historia, habilitó la posibilidad de entender sobre la legislación que prohíbe el aborto y protege la vida; sin embargo, no pidió ninguna modificación con respecto a la ley del aborto en El Salvador", agregó.

Pese a lo anterior, habló sobre cuatro órdenes con las que la Corte sí condenó al Estado salvadoreño: reducir la pena carcelaria por homicidio perinatal, obligar a los médicos a guardar el secreto profesional, adoptar programas de capacitación permanente para funcionarios y diseñar programas de educación sexual integral dentro de las currículas escolares.

A juicio de Schuff, la CIDH no tiene potestad sobre los países en cuanto a sus políticas criminales. Las penas dictadas para cada delito son potestad de la Asamblea Legislativa, en el caso del Estado salvadoreño. "La Corte dice que la pena de infanticidio es contraria a la Convención Interamericana, pero no dice por qué", dijo.

En la sentencia, la CIDH explicó que la Convención exige proporcionalidad de las penas y el tribunal concluyó que la condena de 30 años de prisión "por un homicidio cometido por la madre en el periodo perinatal es desproporcionada al grado del reproche (...). La pena actualmente prevista para el infanticidio resulta cruel y, por ende, contraria a la Convención".

Schuff agregó que "el segundo punto es más grave". A la gente que ha cometido delitos hay que atenderla y curarla. No se debe permitir que por temor a ser descubiertos en sus actividades delictivas no acudan a recibir asistencia sanitaria. "Pero la Corte ordena a El Salvador poner en la cabeza de todos los médicos una obligación de secreto profesional absoluto, pero cuando son temas tan graves como un infanticidio, en la mayoría de elementos jurídicos de los países prevalece la necesidad de investigación", añadió y explicó que, al no investigar, el Estado deja de cumplir tratados internacionales en los que se comprometió a prevenir, investigar, judicializar y sancionar violaciones a los derechos de la niñez y de la adolescencia.

La lectura que hizo Schuff sobre los programas de capacitación a fiscales, jueces y defensores públicos es que "la Corte da una lista detallada sobre cómo debe ser esa formación y no la está sacando de la Convención Americana, sino de gustos personales".

Sobre los programas de educación sexual integral, dijo que "en los términos en que está escrito el fallo: que sea integral, que no sea discriminatorio, que esté basado en pruebas, que sea científicamente riguroso, eso da unas pautas muy buenas para ese tipo de educación y puede ser una oportunidad para que el Estado avance en esos términos".

La tardanza en cumplir el fallo, según explicó Schuff, se debe a que ahora El Salvador pasa a una etapa en la que pide una interpretación del mismo y empieza una especie de "negociación", donde expone qué partes de la sentencia no están acordes a la Convención Americana, la base legal madre de la Corte. Esto podría tardar cinco años o más. Luego, la Corte inicia la etapa de Supervisión de Cumplimiento del Fallo.