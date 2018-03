El Salvador prepara una cumbre CELAC-UE de carácter “anti-Trump”

Ha participado en Berlín en un foro sobre transición energética donde se presenta a El Salvador como un referente.

En una entrevista exclusiva con dpa, el jefe de la diplomacia salvadoreña, Hugo Martínez, fijó los objetivos de su Gobierno para la cumbre que tendrá lugar en octubre en El Salvador y relata cómo ha transcurrido su visita a Alemania.- Martínez: Sí, El Salvador ha tomado la decisión de diversificar su matriz energética enfocado más a renovables. Somos un país pionero en energía geotérmica y hasta 2015 ya la mitad de energía de El Salvador se generaba con hidro y geotérmica. Ahora estamos dando pasos hacia la energía solar, la eólica y la biomasa. Hemos hecho licitaciones recientemente sobre la generación de energía fotovoltaica y hay algunas empresas europeas, particularmente francesas, que han ganado una parte de la participación.- Martínez: Hemos presentado todo el proyecto de diversificación energética y las empresas alemanas han mostrado interés. Creemos que fundamentalmente en Europa vamos a encontrar mucha receptividad a ese proyecto ambicioso de diversificar la matriz energética. Por supuesto que hemos tomado disposiciones legales para facilitar. Hay una ley para la inversión en energías renovables y una ley de seguridad jurídica que les garantiza a los inversionistas que las reglas del juego no van a cambiar, un paso fundamental para que las empresas den el paso a invertir en El Salvador.- Martínez: Tiene que ver con los esfuerzos que se puedan hacer en cada país y es cierto que la mayoría de los inversionistas no ve los mercados centroamericanos en solitario, sino que los ve más bien como un bloque. A los inversionistas no les dice mucho seis millones de potenciales consumidores pero si hablamos de 54 millones, incluyendo República Dominicana, es un mercado que se antoja más para trabajar.- Martínez: Con él abordé objetivos tanto regionales como bilaterales. El Salvador preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En octubre de este año vamos a tener la cumbre de la Celac y la Unión Europea (UE). Compartí con él la visión sobre lo que podría ser la cumbre.- Martínez: Pensamos en una cumbre cuyo lema vaya enfocado hacia la construcción de puentes y el fortalecimiento de la alianza birregional para enfrentar los desafíos de futuro. Dentro de eso vemos tres temas principales: un primer tema es el cambio climático. Además, apostaremos por un multilateralismo fuerte e inclusivo. Creemos que ha sido demostrado en la historia que el multilateralismo ha contribuido a resolver los grandes desafíos de la humanidad y vemos que es la alternativa para seguir resolviendo esos desafíos. Un tercer tema tiene que ver con el libre comercio y el comercio justo.- Martínez: La posición de El Salvador es dar impulso a un encuentro en base a valores y visiones comunes y "no en contra de nadie".- Martínez: En lo bilateral para nosotros es muy importante el apoyo que brinda Alemania en prevención dentro del Plan "El Salvador seguro", un plan muy ambicioso que nos ha permitido desde abril del año pasado disminuir los homicidios en un 65 por ciento. Estábamos en una situación muy crítica, ahora estamos en un dígito de promedio diario de homicidios pero aún necesitamos seguir mejorando y consolidando esa tendencia.