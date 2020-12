El Salvador propenso a registrar el doble de casos de covid-19 en los próximos meses

En una entrevista matutina de canal 33, los epidemiólogos Iván Solano Leiva y Alfonso Rosales analizaron el alza en casos de la covid-19 que está registrando El Salvador e indicaron que si la población sigue sin atender las recomendaciones de Salud con respecto a las medidas de bioseguridad, para los próximos 135 días, los casos de covid-19 serán el doble en territorio nacional.

Ante esa estimación, la presión que sufrirá el sistema de salud será mucho mayor al pico que presentó el país en junio y julio pasado.

El doctor Alfonso Rosales informó que por el momento, entre los países de Centroamérica que registran una aceleración en los casos de covid-19 son Panamá, con un porcentaje del 36%, y El Salvador, con una aceleración del 2%. El Salvador se encuentra en un pico del 55% de su pico anterior.

Por su parte, Guatemala registra un descenso de -18%, Honduras -21% y Costa Rica -7%.

Rosales resaltó que en su opinión, esta alza en el territorio salvadoreño no responde a la nueva cepa de coronavirus identificada en el Reino Unido, sino que es una respuesta a la irresponsabilidad de la población salvadoreña que no está siguiendo los protocolos de bioseguridad para evitar contagios, especialmente en estos días festivos.

“Las medidas de protección se han rebajado demasiado, hay demasiada aglomeración de gente. Yo no lo relacionaría con la nueva cepa sino que es un relajamiento de medidas”, expresó Rosales.

También se refirió a estudios que indican que El Salvador se enfrentaría al doble de casos actuales de covid-19 (más de 250 al día) dentro de 4 meses y medio, con mayor razón si la población, tanto empresas como personas particulares, no siguen los protocolos de bioseguridad que tienen como objetivo evitar los contagios del virus.

Solano, por su parte, indicó que ese 2% está basado en los registros oficiales que presenta el Gobierno, y que estos no son fidedignos. “Están basados en los datos oficiales, pero debemos de recordar que esos datos no son fidedignos, hay un subregistro sumamente importante, de tal manera que a pesar que los datos no son fidedignos ya se ve el crecimiento”, apuntó.

Con respecto a los hospitales que dan atención a pacientes de covid-19 los doctores apuntaron que están llegando a sus niveles máximos de capacidad.

Según informó el doctor Solano, El Hospital El Salvador es el que está recibiendo a la mayoría de enfermos por covid-19 y señala que está en un 92% de capacidad de utilización de camas. Además dijo que personal de salud, médicos internos del Hospital San Rafael tuvo que ser trasladado al Hospital El Salvador para atender a los pacientes de covid ya que hay una sobrecarga de trabajo en el lugar.

Por otro lado informó que en el sistema privado de hospitales solo hay uno que recibe a pacientes de covid-19 y cuenta con 15 camas UCI, las cuales ya están llenas. Así también el seguro social ofrece 150 camas para pacientes de covid distribuidas en 2 zonas, una de ellas ya llegó a su máxima capacidad.

Los expertos exhortaron a la población para que guarden las medidas de bioseguridad y poder así bajar esta alza de casos que se registra en El Salvador. Recomendaron uso de mascarilla que cubra boca y nariz, uso de alcohol gel, no visitar lugares con aglomeraciones y desinfectar bien los utensilios de cocina durante estas fiestas de fin de año