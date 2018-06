El Salvador queda mal posicionado por desvío de dinero de cooperación internacional

Durante la gestión presidencial de Mauricio Funes se desvió dinero de la cooperación internacional y de préstamos adquiridos para destinos diferentes a los que se tenían previstos, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Específicamente estas desviaciones de más de $83 millones hacia la partida secreta afectaron a uno de los insignes proyectos de los gobiernos del FMLN: Ciudad Mujer.

Desde su fundación, Ciudad Mujer ha sido liderado por la secretaria de Inclusión Social y ex primera dama de la república, Vanda Pignato.

Actualmente el proyecto tiene seis sedes, y para el fortalecimiento de estas y la construcción de tres nuevas, la secretaria buscó el otorgamiento de un préstamo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que asciende a un monto de $30 millones.

El empréstito lleva estancado desde hace meses en la Asamblea Legislativa esperando su ratificación. Pignato promovió varias manifestaciones para presionar a los diputados de ARENA, específicamente, ya que sin ellos la ratificación es imposible, pues solo se logra con 56 votos favorables.

El préstamo para Ciudad Mujer no es el único que está esperando ratificación dentro de la Asamblea, y tras los señalamientos que ha hecho la Fiscalía, diputados de ARENA, GANA y PCN coinciden en que se use dinero de préstamos o de donativos en fines diferentes a los que tenían al principio genera mala imagen al país.

“Por supuesto que sí queda en mal el país ante organismos internacionales porque lo que se está utilizando en gasto corriente es dinero de préstamos que son para inversiones. Eso no debe ser, es incorrecto”, afirmó el jefe de fracción de GANA y miembro de la comisión de hacienda de la Asamblea, Guadalupe Vásquez.

El legislador de GANA confirmó que el préstamo para Ciudad Mujer está en la fase de ratificación y que el tema no se ve desde hace meses en la comisión.

“Esto nos ha dado la pauta para lograr escudriñar bien que exactamente un préstamo vaya destinado a un área en específico y no que venga con alguna cosa que lo pueda desviar el presidente de la república, porque esto sí es grave. Uno está endeudando al país para cuestiones de inversión y otros lo desvía para acciones de funcionamiento”, continuó declarando Vásquez.

Similar opinión dio el diputado del PCN Francisco Merino al ser cuestionado sobre el tema.

“Antes estas cosas nunca se investigaban por parte de la Fiscalía ni de la Corte de Cuentas, y muchas veces hubo que crear comisiones especiales en la Asamblea; ahora el trabajo lo están haciendo con mucha dedicación, son revelaciones interesantísimas porque esto coloca al país en una posición bastante delicada, el que haya habido manoseo de ayudas internacionales. Ya antes se había hablado de esos casos, pero había indiferencia de las autoridades correspondientes”, dijo Merino.

Por su parte, la jefa de la bancada del FMLN, Nidia Díaz, tuvo una opinión diferente y defendió el proyecto; dijo que tras estos señalamientos, no se van a detener en el cabildeo para lograr la ratificación de la deuda.

“Nosotros estamos pendientes, observando, y estamos buscando que realmente la verdad florezca en su momento. Tiene reserva parcial el caso... Exigimos que se dé un debido proceso... Eso no se detiene, no vamos a detener el desarrollo, queremos rescatar que en el primer gobierno del FMLN se comenzó la inclusión social en este país, el desarrollo, las bases de reactivación económica. Por este tema no podemos ocultar lo que ha sucedido en el país ni el desarrollo mismo”, sentenció Díaz.

Posteriormente la diputada dijo que, por el conocimiento que ella posee, “por supuesto que el FMLN no” ha entablado conversaciones con el expresidente asilado en Nicaragua.