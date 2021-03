El Salvador recibe un millón de vacunas anti covid-19

El Salvador recibió, ayer, el primer lote de un millón de vacunas contra el covid-19 del fabricante chino SINOVAC del que se han adquirido 2 millones de dosis, de acuerdo con lo publicado en la cuenta de Twitter del Presidente de la República, Nayib Bukele.

El doctor Iván Solano, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (CAPI) y coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología, afirmó que el CAPI negó al Ministerio de Salud (MINSAL) el aval técnico para la aplicación de CoronaVac en El Salvador, debido a la falta de evidencia científica que comprobara su efectividad.

El CAPI es un asesor externo del MINSAL en lo que respecta a vacunas.

"No se han realizado estos estudios completos que hayan sido validados por entes externos e independientes", explicó el experto, y destacó que CoronaVac aún no realiza los ensayos clínicos de la fase tres, en la que los científicos comprueban la eficacia y confirman la seguridad de la vacuna.

Pero agregó que, pese a esto, si la población tiene la opción de inmunizarse con esta vacuna, que lo hagan, ya que según lo observado, la vacuna de Sinovac ha comprobado su eficacia en la protección evitando casos graves de covid-19.

Eficacia. La vacuna del laboratorio chino Sinovac ha demostrado 100% de eficacia, evitando casos graves de covid-19 que requieren hospitalización,

"Hay que aceptar la vacuna, pero deben de estar conscientes de que a pesar de recibir las dos dosis actuales, no se certifica que se pueda prevenir la enfermedad", afirmó Solano.

Por su parte, el doctor Jorge Panameño, especialista en infectología e inmunización, también comentó que ninguna vacuna que no haya pasado la fase tres de investigación puede ser aprobada por las agencias reguladoras internacionales, incluyendo la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Pero eso no significa que no se esté usando", manifestó y destacó que "tampoco se han reportado efectos adversos graves asociados a la vacuna. Por lo que a mi parecer, hay indicios de que se trata de una opción segura para utilizar", concluyó.

De acuerdo con los expertos, la CoronaVac, del laboratorio Sinovac, en los estudios más recientes ha manifestado un 50.38% de efectividad para proteger contra la enfermedad y un 100% de eficacia para evitar casos graves que exigen hospitalización.

El lote recibido ayer es el primero de los adquiridos por el Gobierno de El Salvador al fabricante Chino Sinovac y el cuarto de vacunas contra el covid-19 que llegan al país.

De acuerdo con la información oficial se espera otro lote por la misma cantidad de dosis de la empresa china. Las vacunas ya aplicadas en El Salvador son de la farmacéutica AstraZeneca, con una efectividad del 76% y Pfizer-BioNTech, con 76 %, ambas cuentan con aprobación de agencias reguladoras internacionales.