El Salvador registra 1,153 personas fallecidas por covid-19

El Salvador alcanzó la cifra de 1,153 casos de personas fallecidas por covid-19, en la cual se suman once decesos reportados por el Ministerio de Salud, el pasado viernes, incluyendo nueve hombres y dos mujeres.

Según reportaron las autoridades de Salud, cuatro de los fallecidos estaban en el grupo de población de entre 20 y 60 años y los otros siete estaban en el grupo de 60 a 80 años.

En lugar de ir a la bajo, los casos siguen en aumento en nuestro país. De acuerdo a los datos del sitio covid19.gob.sv, del Ministerio de Salud, solo el 3 de diciembre, se registraron 203 nuevos casos de coronavirus, que es la cifra más alta en el mes, ya que el 1º y el 2 de diciembre, se detectaron 197 y 188 positivos, respectivamente.

Además, este número de casos diarios es el tercero más alto en el último trimestre de 2020. El primero fue registrado el 14 de octubre con 295 positivos y le siguió el 4 de noviembre con 205 casos.

El Salvador contabiliza, hasta el viernes, 39,718 contagios, 2,279 casos están activos y 36,286 salvadoreños se han recuperado.

Según la información por grupo etario, el mayor número de contagios se da entre los 20 y los 39 años sumando con un total de 16,649 casos; luego está el grupo de 40 a 59 años con 15,480 contagios, y le sigue la categoría de 60 a 79 años con 4,995.

En cuanto a las zonas geográficas de cómo se mueve el virus, el departamento de San Salvador es donde se reportan más contagios, con un total de 13,769 casos confirmados, le sigue San Miguel con 4,739 y luego La Libertad con 4,729.

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que los adultos mayores son los que corren más riesgo de morir, porque generalmente llegan a los centros de salud cuando la enfermedad está avanzada. Por ello, hizo un llamado a la población para que busquen atención médica cuando inician los primeros síntomas de enfermedades respiratorias.

"No estamos observando incremento en cantidad de casos por día, ni en el uso de camas hospitalarias relacionadas a la enfermedad, pero sí en pacientes adultos mayores; se retrasan en consulta en las diferentes áreas hospitalarias, sostuvo el funcionario.

Según información divulgada esta semana por LA PRENSA GRÁFICA, El Salvador fue calificado en nivel 4, es decir, "de alto riesgo" de contagio de covid-19 por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

De acuerdo al CDC, visitar el país aumenta las probabilidades de contraer la enfermedad, por lo que recomendó no viajar hacia El Salvador.

Covid en El Mundo

Los casos globales de covid-19 ascendieron a 64.3 millones después de que la OMS fuera notificada de 385,000 nuevos contagios confirmados hasta el pasado viernes.

Los fallecidos en la pandemia han llegado a los 1.49 millones, 6,542 de ellos registrados en la última jornada, según las estadísticas de la Organización.

América roza los 27.5 millones de casos, Europa registra 19.3 millones y Asia Meridional, la tercera región más afectada, 10.9 millones.

La propagación del coronavirus se ha desacelerado en Europa en la última semana, dando cierto respiro y permitiendo a los gobiernos tomar medidas menos draconianas de lo que se temía con vistas a las fiestas de fin de año.

Según los datos transmitidos a la OMS, Estados Unidos tiene casi 13.8 millones de casos, seguido de India (casi 9.6 millones), Brasil (6.4 millones) y Rusia (2.4 millones).

Producción de vacunas no será suficiente

Las vacunas contra el coronavirus serán herramientas poderosas para evitar lo peor de este patógeno, pero solas no acabarán con la pandemia, al menos el próximo año, ya que no podrán producirse suficientes cantidades para que todos los que lo desean sean inmunizados.

"Los casos y las muertes continuarán y tenemos que ser claros en ello, pero su número estará en gran medida en nuestras manos. Las vacunas serán una elemento importante de nuestra caja de herramientas, pero vacunas no significan cero covid, porque no pueden hacer por si solas todo el trabajo", dijo el doctor Mike Ryan, alto responsable en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Afirmó que no todo el mundo podrá ser vacunado el próximo año.