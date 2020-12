La Corporación Reto del Milenio dio a conocer por medio de un comunicado que El Salvador se encuentra al borde de incumplir el Convenio Reto del Milenio debido a la falta de certeza sobre el pago de $50 millones que el país debe erogar para cumplir con los compromisos adquiridos en dicho convenio.

La situación, según la corporación, ha significado la decisión de suspender siete proyectos aún inconclusos, entre los que se encuentra el periférico Claudia Lars (que conectará la carretera a Sonsonate con la carretera a Santa Ana), los recintos fronterizos El Amatillo (La Unión), Angiatú (Metapán), el sistema de riego El Paisnal y el centro escolar San Antonio (Concepción Batres, Usulután).

"El Salvador se encuentra al borde de incumplir el Convenio Reto del Milenio debido a que se ha generado una situación de incertidumbre cuya dilucidación podría tomar algún tiempo, del cual no dispone Fomilenio II, pues está obligado a cerrar sus operaciones el próximo 7 de diciembre.

El impase al que hace referencia Fomilenio II es la asignación de fondos que realizó la semana pasada la Asamblea Legislativa de dos préstamos por un monto de $354 millones, entre los que estaban los $50 millones de contrapartida para Fomilenio II, pero que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya dijo ya habían sido asignados para el Fideicomiso con el que se apoyaría a micro y pequeñas empresas que se vieron afectadas por la pandemia del covid-19.

Por medio de redes sociales , el presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que la asignación hecha por los diputados es "un bloqueo" que en el pasado también intentaron en temas de seguridad y economía.

"Lo intentaron con la inseguridad, con los enfermos por la pandemia, con la reactivación económica, trataron de ahogar financieramente al Gobierno, quisieron bloquear el fideicomiso para las empresas, intentaron emular las protestas de otros países y ahora bloquean FOMILENIO II. Definitivamente al pacto ARENAFRENTE no le importa destruir nuestro país. Ya lo han hecho antes. ¿Por qué sería diferente ahora? Para ellos solo importan sus intereses. Los mismos intereses de siempre. Aunque nuestro país y nuestra gente pierda. Eso nunca les ha importado", escribió Bukele.

Por su parte, la diputada Margarita Escobar (ARENA), dijo que se está mandando un pésimo mensaje "a la comunidad internacional con tanto caso de corrupción, no rendir cuentas. Les aprobamos el dinero del FODES y ahora dicen que no tienen dinero, (es) pésima reputación al no dar la contrapartida de FOMILENIO II. Aquí ya la cumplimos. (Se aprobaron) créditos para que pague FODES, FOMILENIIO II y veteranos, no hay excusa. Si usted (Zelaya) se ha gastado el dinero, rinda cuentas".