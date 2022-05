El Salvador se encuentra analizando posibles casos de hepatitis aguda en niños

El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró la mañana de este lunes 16 de mayo en la entrevista televisiva de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que El Salvador se encuentra haciendo análisis sobre posibles casos de hepatitis aguda en niños, una enfermedad que está causando preocupación a nivel mundial.

"Se están haciendo análisis, no se tiene confirmado actualmente que se tenga un caso. No quiere decir que estemos en la posibilidad de tenerlo, definitivamente esto si está sucediendo en otros países puede llegar a suceder en El Salvador. En este momento no se ha identificado o no se ha confirmado un caso. Pero puede ser que en su momento se pueda tener", aseguró el funcionario.

La razón por la que esta enfermedad ha causado preocupación, además de su origen desconocido, es que la décima parte de los niños afectados han sufrido insuficiencia hepática y requerido de un trasplante. Al menos ocho menores han perdido la vida: cinco en Estados Unidos y tres en Indonesia.

El caso más cercano que se conoce hasta la fecha es de un niño de 2 años en Panamá, de quien se supo estaba fuera de peligro e internado en un hospital pediátrico de ese país. Además, se ha registrado casos en Argentina y México.

Alabi indicó que el país está expectante sobre las investigaciones ciéntificas que se están realizando y que "hay que tener tranquilidad" a la espera de los análisis que se hacen sobre la enfermedad.

"Todos los países van a tener la posibilidad de experimentarlo y hay que tener tranquilidad, ahorita dejemos que todos los científicos hagan el análisis qué es lo que está sucediendo y partiendo de eso nosotros vamos a poder tener información para hacer todo lo necesario para cuidar la vida de los salvadoreños. En este momento está en investigación científica y tenemos que ponerle todos los ojos para poderle poner las acciones epidemiológicas congruentes a esta situación en niños", dijo el ministro.

El ministro de Salud, aseguró que de acuerdo a una publicación del 14 de mayo de una revista ciéntifica, la causa de esta enfermedad estaría relacionada a niños que han sufrido Sars-Cov-2 o coronavirus, sin embargo, hasta la fecha la causa de esta hepatitis todavía se desconoce, la hipótesis que ha cobrado más fuerza es que esté relacionada con la infección por adenovirus.

Los adenovirus son una familia de virus que producen distintas enfermedades, normalmente leves, de las que las personas afectadas suelen recuperarse sin mayores complicaciones. Los adenovirus pueden provocar resfriados, cistitis, infecciones oculares e infecciones del tracto digestivo.

Además, se ha descartado que haya relación con las vacunas para prevenir el covid-19, puesto que la mayor parte de los niños que han enfermado de hepatitis no estaban vacunados.

En el Reino Unido fue donde se descubrieron los primeros casos de una rara hepatitis infantil de origen desconocido. La mayoría se ha producido en Inglaterra, pero también se han dado casos en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

En otros países europeos como España, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Rumanía también hay niños afectados por esta enfermedad. Asimismo, se han registrado casos en Estados Unidos y en Israel.

Hasta la semana pasada se contabilizaban 348 casos probables de hepatitis de origen desconocido en 20 países.