El Salvador se queda fuera del Acuerdo de Escazú

Hoy termina el plazo para que se pueda formar parte de las naciones que implementarán el Acuerdo de Escazú, sin embargo, El Salvador se quedará fuera de este grupo.

Fue el presidente de la república, Nayib Bukele, quien confirmó que no se firmará el pacto. Sin dar mayores detalles de los motivos de esta decisión, el mandatario dio a entender que dan prioridad al desarrollo de proyectos urbanísticos y que algún apartado del Acuerdo les impediría la ejecución de ellos.

“Hoy por hoy no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo... En el Acuerdo de Escazú hay un par de cláusulas que no aplican para El Salvador...

Lo firmaríamos si se hicieran esos pequeños cambios que parecería de forma pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente que es lo que pretende el Acuerdo sin evitar el desarrollo de nuestros países que les hace falta el desarrollo, es decir, nosotros no podemos dejar de construir viviendas porque hay más de medio millón de déficit de casas que necesitamos, entonces, sí estamos de Acuerdo con el acuerdo pero sin evitar que podamos llevarle desarrollo sobre todo a la gente más necesitada de nuestro país”, fue la explicación que dio Bukele.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú por el lugar donde se adoptó, tiene como objetivo que en los países de la región se garanticen “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

El artículo 21 del documento establece como plazo para que los países lo firmaran el periodo entre el 27 de septiembre del 2018 y el 26 de septiembre del 2020.

El Equipo Impulsor Acuerdo de Escazú-El Salvador y otras organizaciones ambientalistas criticaron que el Gobierno haya decidido no firmar el pacto y cuestionaron que en la visión de desarrollo que maneja la actual administración no esté contemplado la protección al medio ambiente y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el tema.