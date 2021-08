El Salvador sin compartir datos de mortalidad con el resto del mundo

Desde septiembre de 2020, El Salvador no ha compartido sus estadísticas vitales, lo que ha complicado los análisis internacionales sobre el exceso de mortalidad de los países, en el marco de la pandemia del covid-19.

En otras palabras, la ausencia de datos está impidiendo medir el verdadero impacto de la pandemia en términos de mortalidad.

Hace apenas un mes, un informe elaborado por profesores de la INCAE Bussiness School y de la Universidad de Nueva York estimó que El Salvador habría ocultado hasta el 90.2 % de las muertes por covid-19.

Aunque el ministro de Salud, Francisco Alabi, desmintió categóricamente que esté ocultando esta información, expertos consideran que el país habría dejado de compartir sus estadísticas para evitar informes como el de INCAE y la Universidad de Nueva York.

"Los datos de las estadísticas vitales, que son fallecidos totales y nacimientos totales, todos los países del mundo los comparten con la base mundial de mortalidad. Así ha sido siempre, se llama Base del Registro de Mortalidad Global. Esos datos para El Salvador estuvieron disponibles, en esa base mundial —típica, porque así se ha hecho por décadas— hasta el 31 de agosto, pero desde septiembre ya no hubo datos de causas de muerte", advirtió el epidemiólogo Wilfrido Clará.

Esa base de datos es independiente de la base local. "Un sistema de vigilancia de mortalidad que hace 10 años era el más avanzado de toda la región", señaló Clará.

Para basar su fundamento sobre la ausencia de datos, el epidemiólogo trajo a cuenta las estimaciones que recientemente ha realizado la Universidad de Oxford en cuanto al exceso de mortalidad. Aunque incluyó a El Salvador, lo hizo con los datos disponibles hasta el 31 de agosto de 2020. También se refirió a un reporte de la revista académica publicada cada mes por la Asociación Médica Estadounidense, JAMA Network Open, sobre el exceso de mortalidad relacionado con covid-19 en 67 países.

"El Salvador no fue incluido en el artículo de JAMA porque el país dejó de reportar datos de muertes por todas las causas a partir de 2020", recalcó. "Para intentar conocer este indicador en El Salvador, revisé el análisis que el equipo de Our World in Data (la plataforma en línea de la Universidad de Oxford) realizó, pero solo había datos disponibles entre febrero y agosto de 2020", agregó.

Oxford se basó en los datos que la iniciativa salvadoreña Lab-Dat solicitó al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), pero para llegar a ellos primero se enfrentó a una negativa en el ministerio de Salud (MINSAL), explicó Omar Luna, el cofundador y gerente de Comunicaciones de Lab-Dat.

Luna confirmó que solo logró obtener datos hasta agosto de 2020. "Nosotros empezamos a solicitar estos datos ante el ministerio de Salud y nos dijo que no nos podía dar la información porque todo el personal estaba en modalidad de teletrabajo, así que no tenían los recursos técnicos humanos a disposición para poder solventar’, recordó.

Entonces, a partir de publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA, que logró obtener algunos datos en el RNPN, a Lab-Dat se le ocurrió solicitar las estadísticas de defunciones de forma desagregada, por rangos de edad, por causas, por mes, por zona geográfica.

"Al principio sí nos dieron la información, de enero a septiembre de 2020, pero cuando pedimos el resto del año, se empezaron a dar cuenta de que los medios de comunicación comenzaron a informar con base en esa evidencia y empezaron a hacer una especie de pantomima institucional, en el sentido de que nos decían que el RNPN se encontraba sumamente rebasado para poder presentarnos esa información y que consultáramos al ministerio (de Salud), que ya nos había dicho que estaban bajo modalidad de teletrabajo", agregó el experto en datos.

Solo entre junio y agosto de 2020 se registraron 8,601 muertes por distintas causas, muertes no esperadas, es decir, que murieron más de lo que se esperaba para ese período tomando en cuenta los promedios de años anteriores.

"Este exceso fue significativamente más alto en junio, con un promedio de muertes no esperadas de 148 al día. En otras palabras, de no haber existido la pandemia de covid-19, estas 8,601 personas no tendrían que haber fallecido en ese período", anotó.

Para esos dos meses, MINSAL solo reportó 724 muertes por covid-19. Los expertos se preguntan de qué murieron las otras 7,877 personas.

El subregistro en el exceso de muertes no solo ocurre en El Salvador, pero es preocupante que en el país el porcentaje es bastante alto, señaló el médico José Gonzalo Batres, internista, intensivista y gastroenterólogo salvadoreño radicado en Alemania. "La falta de información no nos permite hacer el análisis pertinente (sobre la pandemia)", manifestó en una reciente entrevista televisiva.

El grupo de The Economist, que también está analizando estos datos, tomó la base de Oxford para hacer sus estimaciones sobre el exceso de mortalidad desde el año pasado hasta el 11 de mayo. "Ocupó el pedazo de datos disponibles de El Salvador y lo calculó con un modelo matemático, y resulta que hasta el 11 de mayo en El Salvador pudieron haber sido hasta 16,800 el exceso de fallecidos", anotó el epidemiólogo Wilfrido Clará.

Desde que comenzó la pandemia y hasta el 7 de agosto, el MINSAL ha admitido oficialmente el fallecimiento de 2,672 personas por covid-19.

"Este subregistro lo que hace es complicar el monitoreo de la pandemia, porque no tiene una dimensión razonable de la carga de la pandemia en la mortalidad", acotó Clará. Además, complica la evaluación de la efectividad de las vacunas y también, al no conocer estos datos, impide que el sistema de salud resuelva los problemas que se dieron durante el primer año de la pandemia.

ALABI NIEGA ESTAR OCULTANDO ESTADÍSTICAS VITALES

Cuestionado sobre el tema, el ministro Alabi aseveró que las declaraciones de estos especialistas no tienen ningún fundamento y que en ningún momento han dejado de compartir los datos con la Organización Panamericana de la Salud.

"Primero que nada, quisiera saber cuál es su base para decir que no se está compartiendo la información. El ‘dicen que’ no es una información sólida para decir que no se está compartiendo el análisis. Existen organismos importantes que están dándole seguimiento a todas las diferentes estadísticas que tiene el país", afirmó. "Nosotros seguimos mandándole la información que corresponde a la Organización Panamericana de la Salud, que es el ente en la región que está haciendo el consolidado", agregó el funcionario.

Para Luna, "no es lo mismo compartírselos a la OPS que a todas las personas que trabajamos con datos o que están interesadas, porque una cosa es quedar bien ante los organismos internacionales de que estás combatiendo efectivamente todo lo que tiene que ver con la pandemia, incluidas las enfermedades graves, que evidenciar y transparentar que no estás haciendo un uso eficiente de los recursos".

En la misma línea, el epidemiólogo Alfonso Rosales cuestionó el discurso del Gobierno, que asegura estar "dando cátedra" en cuanto al manejo de la pandemia: "¿Pero y quién dice esto? ¿El presidente y el ministro? ¿Dónde está la publicación en una revista científica de salud que diga que El Salvador está interviniendo adecuadamente?", cuestionó Rosales.

"La OPS no dice ni va a decir nada, porque no puede decir nada de los países, no puede. Y la OMS (Organización Mundial de la Salud) igual: que el director general le dio un abrazo al ministro no quiere decir que está haciendo un buen trabajo. Todo es marketing, pero no hay ninguna, ninguna documentación, en ningún lado, que diga que El Salvador está haciendo las cosas bien", añadió.