El Salvador sin fecha para recibir vacunas, confirmó comisionada Carolina Recinos

En una entrevista matutina de canal 12, la comisionada presidencial, Carolina Recinos informó que El Salvador todavía no tiene fecha para el ingreso de vacunas contra covid-19, a pesar que organizaciones internacionales ya informaron que El Salvador será uno de los primeros países en recibir la vacuna bajo el sistema COVAX.

Recinos dijo que el gobierno está “esperando” que se acelere la entrada de las vacunas, sin embargo, todavía no se sabe una fecha específica para el ingreso de estas al territorio nacional.

“También nosotros estamos esperando que se acelere la llegada de la vacuna a través del mecanismo COVAX pero el presidente también anunció que hemos hecho negociaciones con otras farmacéuticas”, dijo la comisionada.

Fue en noviembre de 2020 que el presidente anunció la adquisición de 2 millones de dosis de vacunas con la farmacéutica AstraZeneca, pero hasta la fecha nadie del gobierno ha informado cuándo entrarán los lotes de vacunas a El Salvador, solo indicaron que sería en el primer trimestre de 2021, que sería gratuita, universal y voluntaria. Por otro lado, el gobierno sí anunció que se utilizarían $5 millones para la construcción de módulos que servirían para la aplicación de la vacuna, mismos que han sido señalados como innecesarios por miembros del gremio médico.

“Ya tenemos listas la infraestructura, la mecánica y el diseño de la recepción, distribución y aplicación de la vacuna en todo el territorio…no solo se trata de que venga la vacuna”, expresó Recinos.

La semana pasada se anunció que el Gobierno de El Salvador (GOES) entabló conversaciones con organismos multilaterales para obtener un financiamiento para la compra de vacunas contra covid-19. Específicamente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual aprobó una línea de crédito de $50 millones para países miembros del banco, aseguró que el GOES les manifestó interés, a través del Ministerio de Hacienda, en materializar esa facilidad de préstamo.

De la región, solo Costa Rica y Panamá han iniciado con la inmunización. El presidente de México manifestó la semana que era “lamentable” que países como El Salvador aún no contara con la vacuna contra el covid-19. “¿...Que es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos? Pues no, porque no es mucha la población. Hay que tener una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal", dijo en una conferencia de prensa.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) El Salvador recibirá un estimado de 324,000 dosis de vacunas contra el covid-19, de la farmacéutica AstraZeneca, y 51,480 de la farmacéutica Pfizer, mediante el mecanismo subsidiado COVAX.

Hasta este domingo 14 de febrero, El Salvador registra un total de 58,023 casos confirmados, de estos, 3,585 están activos y se contabilizan ya 1,750 muertes por el virus, esto, según las cifras oficiales publicadas por el GOES.