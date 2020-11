El Salvador sin ratificar protocolo contra la tortura

Casi dos décadas han pasado ya desde que se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, el cual El Salvador todavía no ha ratificado para que tenga una aplicación plena en territorio nacional.

El Estado salvadoreño ha ignorado los constantes llamados de organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se ratifique este instrumento legal.

En mayo de 2018, cuando todavía era presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, la Asamblea Legislativa recibió una petición firmada por Carlos Castaneda, el entonces viceministro de relaciones exteriores.

En el documento que está en poder de la Asamblea se decía que el Ejecutivo estaba de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo, por lo que, solicitaba al Parlamento que lo ratificara.

La solicitud para que se considerara la ratificación tiene como anexos las opiniones del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio de Defensa.

En el caso de Defensa, se destacaba que es importante ratificar la adhesión al protocolo porque “de lo contrario surgirán pronunciamientos internacionales de violaciones de derechos humanos por las condiciones actuales” en centros penitenciarios.

En diciembre del año pasado, la vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, durante una visita que hizo al país, y específicamente cuando se reunió con los diputados, les hizo el llamado a que ratificaran este Protocolo.

Urrejola señaló que, aunque quizás no se tengan registros, en la actualidad todavía hay personas que sufren torturas u otros tratos degradantes de su dignidad.

Desde la comisión de Relaciones Exteriores se tiene que llegar a un acuerdo para que después se someta a consideración del pleno. Sin embargo, desde el último llamado que hizo la CIDH hasta este mes de octubre, la comisión apenas ha tenido reuniones de trabajo.

Las fracciones atribuyen a eso el que todavía no se haya ratificado el Protocolo, pero reconocen que también hay otro tipo de intereses en dar larga este tema.

“Pasan años en análisis y hay falta de voluntad política, nosotros estamos listos. Es importante ratificarlo, por supuesto, si esos son delitos de lesa humanidad... Estamos en completa disposición de aprobar todos los tratados que vayan en defensa de los Derechos Humanos, claro que sí”, dijo el diputado del FMLN, Manuel Flores.

El legislador de izquierda y el diputado de GANA, Lorenzo Rivas, coincidieron en que un mismo panorama se vivió cuando se aprobó la adhesión al Estatuto de Roma, normativa también ligada al respeto a los Derechos Humanos.

“En la Asamblea Legislativa es el lugar donde hay muchos intereses, si le conviene a alguien o no le conviene se toma en cuenta... Es falta de responsabilidad, si a alguien no le conviene pues no da sus votos”, consideró el diputado del partido oficial y directivo del Parlamento.

LA PRENSA GRÁFICA confirmó que de parte de las actuales autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores no han enviado a la Asamblea ninguna postura respecto a este tema.

Reafirmar la pertenencia al grupo de países que aplican ese protocolo implica, por ejemplo, que periódicamente se permitirá que expertos internacionales hagan visitas a lugares de detención para verificar que los recluidos no sean víctimas de actos de tortura.

Ratificarlo también conlleva la obligación para las autoridades de El Salvador de que “mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional”, según se lee en el artículo 17 del Protocolo facultativo.

Compromisos que se adquieren

Ratificar el protocolo Contra la Tortura implica

que el Estado salvadoreño adquiere estos compromisos:

1

Políticas nacionales

Un año después de que se ratifique el Protocolo, se deben ejecutar “mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional”.Estos también podrán complemetarse con los impulsados por descentralizadas.

2

Acceso irrestricto

Periódicamente el país recibirá visitas de expertos internacionales que se encargan de evaluar el cumplimiento de este protocolo. Ellos deben tener acceso irrestricto a los centros de detención y a información relacionada a este tema.

3

Reformas de ley

Al ratificar este protocolo, la legislación salvadoreña también deberá reformarse. El objetivo de esto es que sea acorde para castigar a quienes cometan delitos de tortura u otros que denigren a la persona.