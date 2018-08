"El Salvador tiene un trato con EUA por armamento militar"

Los diputados Mauricio Vargas (ARENA), Antonio Almendáriz (PCN) y Rodolfo Parker (PDC) reaccionaron a las declaraciones del ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien el pasado martes reveló en el programa de entrevista "República 33" que El Salvador ha recibido ofertas de la República Popular China para la compra de armamento militar de dicho país.

Tanto Vargas como Almendáriz aseguraron que El Salvador tiene acuerdos con Estados Unidos sobre provisión de armamento militar y también mencionaron que el ofrecimiento del país asiático podría tener intenciones geopolíticas.

"Nosotros (El Salvador) tenemos, incluso de muchísimos años, un trato con Estados Unidos en cuanto a la provisión de armas", enfatizó Almendáriz, quien también recordó: "El Salvador es suscriptor de organizaciones como la OTAN y cosas parecidas que habría que ver si eso (el ofrecimiento de China) no interfiere con nuestras relaciones con los países con los que hemos suscrito esos acuerdos".

"Hoy usted responde a alianzas en las relaciones internacionales y su aliado natural es y ha sido Estados Unidos. Entonces, cuando usted está jugando con la moneda de dos caras, no está haciéndolo de forma limpia. La soberanía no está en discusión, pero los intereses de un Gobierno no deben ser contrarios a las relaciones internacionales y las alianzas y pactos que se tienen y no se puede ir contrario a eso", afirmó entre tanto Mauricio Vargas.

Según el ministro de la Defensa, lo que ha existido con el país asiático es solo un acercamiento y sobre el tema expresó: "Hoy las prioridades de nuestro Gobierno son otras. Los he escuchado, he visto sus presentaciones, pero hasta ahí ha llegado".

Sobre este punto, el diputado Rodolfo Paker aseveró que no entiende el porqué de las declaraciones de que no existe un presupuesto para compra de armamento, algo que se une con el hecho de que se trata de un tema que se toca en reserva.

"No creo que exista presupuesto para que se esté pidiendo o escuchando ofertas de compra de armamento y además hay ciertas cosas que son de manejo reservado como es normalmente la adquisición de armamento, así que no entiendo las declaraciones que dio el ministro", dijo Parker.

A eso se unió Vargas, quien mencionó que el escuchar los ofrecimientos y ver las presentaciones tiene un significado, puesto que se persigue un interés.

"Voy a poner un ejemplo, si estoy interesado en una persona y la enamoro, yo voy detrás de algo, yo no voy a oirla simplemente porque quiero oirla y nada más. El sentarse y escuchar y ver significa que hay un grado de interés que debe clarificarse ante la población y las instancias pertinentes", agregó el legislador tricolor.

Esta es la segunda ocasión, en las últimas semanas, en las que se conoce de un interés de China en el país, luego de que a inicios del mes pasado la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, advirtió que China busca expandir sus influencias diplomáticas en Centroamérica e incluso buscar realizar inversión en el puerto de La Unión.

En la región centroamericana, China ha hecho inversiones millonarias en Panamá, Costa Rica y Honduras.