El Salvador tuvo su propio Chernóbil en 1989

La jornada había sido complicada para Francisco Santiago Roque Tobar, el operador en turno de la instalación de irradiación de Delmed, farmacéutica que manufacturaba soluciones intravenosas y bolsas colectoras de sangre y orina.

El joven tuvo que enfrentar cortes de energía eléctrica, eventos usuales en El Salvador de 1989, afectado por una guerra civil. En las primeras horas del domingo 5 de febrero, Roque Tobar hizo una pausa para tomar café. Volvió a las 2 de la mañana y se halló con un problema que pasaría a ser un accidente con severas consecuencias.

Delmed tenía una instalación que funcionaba desde 1975 con un bastidor que sostenía lápices de acero inoxidable conteniendo Cobalto-60, un metal radiactivo que emite rayos gamma. Se usaba para esterilizar los productos médicos. El proveedor era Atomic Energy of Canada, más tarde llamada Nordion International.

El sistema estaba en una cámara de irradiación donde los productos se colocaban dentro de cajas de fibra de vidrio y, por la acción de un sistema de pistones, pasaban frente a la fuente de Cobalto-60. El bastidor era una estructura que pesaba más de 130 libras formada por dos módulos. En total eran 28 lápices activos con Cobalto-60 y otros 80 que servían como espaciadores.

Cuando la fuente radiactiva se encontraba dentro de la piscina, el agua absorbía la energía emitida por la fuente y el personal podía entrar sin ningún riesgo.

El irradiador ascendía y descendía de la piscina gracias a un sistema de tres cables guías: dos en los extremos fijos y uno central que atravesaba el techo a una polea responsable del movimiento.

El accidente inició con un fallo en los pistones. Uno de ellos dejó de funcionar, lo que hizo que se colocaran cinco cajas de fibra de vidrio en el espacio de cuatro. Se deformaron y una de ellas bloqueó el movimiento del bastidor, el que quedó atascado.

Al volver de su descanso, Roque Tobar –quien pasaría a ser identificado como trabajador A– recibió señales contradictorias: escuchó la alarma sonora que indicaba fuente en movimiento, pero vio la luz verde indicando fuente en posición segura. No pudo detener la sirena desde el tablero de control, por lo que fue al techo de la instalación y manipuló el mecanismo de elevación de la fuente sin lograr desatascarla.

La puerta a la cámara de irradiación debía estar asegurada por un sistema que funcionaba con un monitor de pared, el cual había sido mutilado al no tener una pieza que desde dentro de la sala de irradiación advertía del peligro. Así se había anulado uno de los principales mecanismos de seguridad. Los empleados, para abrir la puerta, presionaban varias veces los botones del monitor hasta que el seguro cedía. Era su forma usual de entrar. Además, la puerta podía abrirse por la fuerza o usando un cuchillo.

Roque Tobar desconectó la energía eléctrica y esperó 30 minutos antes de entrar. Usó una lámpara para examinar pistones, manipular cajas e intentar bajar el bastidor. Notó que no podría debido al peso, por lo que pidió ayuda a otros dos trabajadores.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un escenario similar ocurrió en el primer año de funcionamiento de Delmed, pero entonces sí contaban con medidas de seguridad suficientes y con un personal capacitado. En 1989, los trabajadores tenían un entrenamiento "informal y oral".

Problemas como este ocurrieron también en otros países, por lo que el proveedor canadiense había pedido cubrir el irradiador con una placa de acero inoxidable, pero en Delmed no se hizo por los costos y por el necesario aumento del tiempo de irradiación, lo que haría más lento el proceso.

El estado de las cosas en Delmed es descrito por la OIEA como "espera de un accidente". Y en esa madrugada se unieron diversas condiciones para la desgracia.

El accidente fue consecuencia de diversos fallos. El físico salvadoreño Napoleón Melara, quien fue parte de la atención a la emergencia, explica que el trabajador A, pese a ser el encargado de la instalación en ese momento, no tenía conocimientos plenos sobre la radiación: entró al salón porque creía que era un riesgo que se disiparía en el aire como un gas y que además se anulaba al cortar el suministro eléctrico.

"Pero un irradiador de Cobalto-60 no se enciende ni se apaga como una máquina de rayos X: un material radiactivo siempre está emitiendo energía", explica Melara. Uno de los gerentes de Delmed le aseguró que Roque Tobar sabía que la radiación mataba. "Sí, lo que él no conocía qué es la radiación", le respondió el físico.

Ese desconocimiento hizo que el trabajador A, Roque Tobar, desconectara la electricidad y esperara media hora para que el peligro pasara. "Pero la radiación ahí estaba, no se iría... es como querer disipar la luz con un ventilador", ejemplifica Melara. "En protección radiológica se enseña que cuando hay duda no se debe actuar", añade el experto.

El trabajador A cayó en la cuenta que seguía existiendo radiación hasta cuando, una vez liberada la fuente, los lápices entraron al agua y emitieron una luz azul, lo que es conocido como efecto Cherenkov. Al percatarse, le dijo a sus dos compañeros que salieran del lugar rápidamente. Pero el daño en sus cuerpos ya estaba hecho.

Al salir, el trabajador B vio el monitor de radiación portátil y preguntó qué era. El trabajador A le dijo que medía la radiación, pero que no había sido necesario usarlo. Estaba equivocado. Ellos no tardarían en ponerse mal. El trabajador A comenzó a vomitar sangre a las 3:30 de la mañana.

Según cálculos del físico Melara, la dosis recibida por el trabajador A, comparada con la dosis que el nivel orientativo de la legislación salvadoreña indica para una radiografía de tórax anteroposterior, fue en promedio: 75,000 veces mayor para sus pies, 31,000 para su cuerpo y 7,500 veces mayor para su cabeza.

Días después ocurrió un segundo accidente, en el que cuatro trabajadores entraron a la cámara de irradiación para una reparación. Una de las barras de acero con Cobalto-60 se zafó y quedó en el piso; el resto estaba disperso en el agua.



La guerra tuvo parte de culpa

Factores como la guerra civil en El Salvador, fallas en los equipos, el irrespeto a los procedimientos en la instalación de irradiación, la deficiente capacitación y la falta de una ley para controlar las fuentes de radiaciones ionizantes fueron condicionantes para el accidente. En 1981, uno de los técnicos del proveedor Atomic Energy of Canada viajó para realizar una auditoría, pero no salió del aeropuerto debido al conflicto armado. Horas después, tomó un avión de regreso a Canadá. El proveedor no volvió a enviar un representante por el riesgo.

En 1989 no existían leyes que regularan el uso de las radiaciones. Fue hasta 2002 que se estableció en El Salvador el primer reglamento de protección radiológica.

En la actualidad existe el "Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica”, el cual fue actualizado en octubre de 2018.

Expuestos, no contaminados

Los tres trabajadores fueron tratados inicialmente en el Hospital Psiquiátrico. Se les diagnosticó intoxicación alimentaria y recibieron el alta. Al noveno día, se manifestó un grave deterioro en la salud del trabajador A. Roque Tobar, y entonces se decidió sacarlos del país. Fueron enviados al Hospital Ángeles del Pedregal, en México.

Recibieron tratamiento con médicos internacionales. El trabajador A. murió seis meses y medio después a consecuencia de una neumonía desarrollada por la exposición.

Melara aclara que estas personas fueron expuestas al cobalto-60, pero no resultaron contaminadas, lo que habría sido más grave. “Fue un accidente confinado en la cámara de irradiación”, aclara. Ellos no eran un riesgo para nadie, sino que las otras personas eran un peligro para ellos debido a su sistema inmunológico deteriorado.