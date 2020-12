El Salvador vuelve a niveles de 250 nuevos casos diarios de covid-19

El Salvador ha vuelto a reportar cantidades de casos diarios de covid-19 similares a los de la primera mitad del año, cuando la pandemia se encaminaba a su punto más álgido en el país. Esto, según los datos que publica a diario el Ministerio de Salud (MINED), entidad que tiene el monopolio del manejo de los datos sobre la enfermedad dentro del territorio nacional.

Esta semana, el reporte oficial ha dado cuenta nuevamente de más de 250 casos nuevos por día. Durante el pico de la pandemia, a mediados de año, se llegaron a superar los 400 casos confirmados diarios, pero luego el ritmo comenzó a bajar, hasta llegar a menos de 100.

“Vemos en los municipios que alcaldes están organizando actividades que generan aglomeración”.



Francisco Alabí, ministro de Salud.

Para el martes, último dato disponible, el MINSAL reportaba 252 casos nuevos, para sumar 42,132 desde el inicio de la pandemia. También se sumaron siete personas al total de fallecidos, que ha llegado a los 1,212.

Otras fuentes, como el Colegio Médico y la Corporación de Municipalidades de El Salvador, han cuestionado las cifras que maneja el gobierno, pues afirman que presentan un subregistro. Solo las alcaldías reportan cerca del triple de inhumaciones con protocolo covid de las que reporta Salud.

Sin cierre

El ministro de Salud, Francisco Alabí, ha confirmado que los casos han comenzado a subir. “Existe un leve incremento en la cantidad de casos confirmados pero no estamos observando un incremento en la cantidad de ingresos a los hospitales”, dijo este lunes, en conferencia.

El funcionario recordó que la cifra más alta de la que tienen registro fue de 449 casos en un mismo día, en agosto pasado.

Por su parte, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, dijo que no están considerando aplicar nuevas medidas de contención, como los cierres y la cuarentena estricta que hubo a principio de año.

“El presidente Bukele no está considerando en este momento medidas de cierre, no está considerando medidas de cuarentenas”, aseguró.

Los funcionarios criticaron, sin embargo, la realización de actividades alusivas a la Navidad en diferentes municipios, o enmarcados en la ya cercana campaña electoral para alcaldes y diputados.

El Ejecutivo realiza desde este lunes inspecciones en transporte colectivo, y en restaurantes y hoteles. Recinos, afirmó que han verificado que los establecimientos cumplen con los protocolos de bioseguridad, pero que los consumidores deben “poner de su parte” también para hacerlo.

También criticó que se hagan celebraciones en temporada. “No podemos tener alcaldes que, en virtud de hacer campaña, estén realizando carnavales... el reencuentro de las familias en Navidad se está dando como que no pasa nada, y los casos están aumentando”, aseguró.

En cuanto a los autobuses y microbuses, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, afirmó que desde que agosto pasado —cuando se volvió a autorizar la circulación del transporte público— a la fecha, han aplicado unas 8,500 multas a las unidades que incumplen las directrices de no llevar pasajeros parados.

Medidas de prevención

El ministro de Salud, Francisco Alabí, insistió en que es la población la que debe mantener las medidas de bioseguridad y evitar las aglomeraciones, para que los casos de covid-19 no aumenten aún más. Mantienen inspecciones en el transporte colectivo y en restaurantes.