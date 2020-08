El "Solitario" que logró triunfar en la música

José Neftaly Gómez, tiene 66 años y actualmente reside en la colonia San Carlos del municipio de Santa María, Usulután. Desde pequeño se empeñó para incursionar en la farándula nacional, lo cual logró conseguir al formar parte de la banda "Los Norteños Shows", que mantuvo su auge a finales de los años noventas e inicios del nuevo milenio, con la música de corridos, y haciendo interpretaciones tipo homenajes a bandas mexicanas.

El músico conocido en el ámbito como "El Solitario", recuerda sus inicios en los años sesenta, cuando con nueve años de edad, observaba a una señora que llegaba desde San Vicente hasta la ciudad de Usulután, a vender instrumentos musicales, lo que despertó su interés y deseo de comprar un requinto. Dice que había ahorrado diez colones y se fue a Usulután a buscar el instrumento, y presenció cuando dos hombres que estaban negociando el precio del requinto con la comerciante, que lo vendía en 9 colones y ellos solo le ofrecían 8. La situación generó que él aprovechara la oportunidad de entrar en la negociación.

"Me dijo que lo menos que lo podía dar era en los nueve y yo solo le daba ocho, y me dijo que no. Le dije que me lo dejara así porque no tenía más dinero y quería aprender, y me lo vendió en los ocho colones de tanto insistirle", recordó Gómez.

Aquel joven Neftaly, regresaba destilando alegría, pero ya en casa, su mamá le cuestionó su adquisición.

"Quieres ser un vago, un bolo como esos otros, un vividor, me dijo mi mamá, pero yo le dije que no, que podían ser ellos, pero que a mí me gustaba la música", dijo. Desde ese momento, se unió con un amigo para trabajar llevando serenatas.

"Fui a poner una serenata a pie, como antes todo era bien tranquilo. Después llegue a la casa y me acosté, pero al despertar vi el requinto quebrado, mi mamá me lo quebró con un palo de mango" señaló entre risas el artista.

El músico no se quedó de brazos cruzados, ahorró y compró una guitarra, pero nuevamente su madre se la rompió.

Su trayectoria dio un giro radical cuando decidió participar en el concurso "La voz del aficionado" en una radio de Usulután, donde tuvo la aceptación de la audiencia y obtuvo el primer lugar.

Desde esa fecha nació el reconocimiento artístico de "El Solitario" como decidió nombrarse.

Posteriormente su carrera fue en crecimiento formando parte de tríos, mariachis, hasta llegar a integrar el grupo "Los Gallos Shows" a finales de los ochentas. También estuvo en los "Norteños Shows", que comenzaron haciendo homenajes a grandes bandas de corridos mexicanos, para posteriormente grabar dos discos con temas propios.