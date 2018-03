El TSE debe cerciorarse de que un candidato reciba fondos legítimos”

El lunes pasado, el exalcalde prófugo de Metapán Juan Samayoa volvió a dar un nuevo mensaje en video a través de su página en Facebook. Dice que tiene la oportunidad “de representar al municipio de Metapán” y agradece a LA PRENSA GRÁFICA y a otro periódico por “promover mi página de Facebook”, para “dar a conocer mis buenas intenciones”. Samayoa se refiere a publicaciones sobre su respaldo político al candidato a alcalde de Metapán por el PCN, Rigo Pinto, y al reelecto diputado Francisco Merino.

Para Adolfo Salume, secretario general de Democracia Salvadoreña y presidente de la Fundación Transparencia, que no se haya investigado la fuente de financiamiento de estas dos candidaturas habla muy mal de la labor preventiva en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

¿Fallaron los filtros del TSE con los candidatos?

Como Fundación Transparencia, vamos a poner una denuncia en la Fiscalía sobre la malversación de fondos que ha cometido Enrique Rais en MIDES, en detrimento de las alcaldías que son socias de MIDES. Esto está relacionado con Rolando Castro, que es persona cercana a Enrique Rais. También vamos a abordar el tema de la omisión en su acción del Tribunal Supremo Electoral ante tanto indicio que hay que ciertos candidatos en esta pasada elección, como Chico (Francisco) Merino son financiados con fondos provenientes del cartel más conocido y más notado del país: el cartel de Texis, del cual Juan Samayoa es, presuntamente, uno de los cabecillas. Juan Samayoa está prófugo de la justicia, luego de que se quitó en el país al exfiscal Luis Martínez, que estaba comprado por el cartel y Enrique Rais. Fue el nuevo fiscal el que luego de un año de sentarse en el caso –porque aquí tienen miedo los funcionarios de las fuerzas fácticas del cartel, que mandan a matar– lo judicializó. Juan Samayoa se fue prófugo. Si fuera inocente, hubiera ido al juez y demostrado su inocencia. ¿Qué más indicio que prefiere huir? Pero como está acostumbrado a más de 30 años de impunidad, tiene el descaro de salir en Facebook diciendo: ‘Seguimos administrando la Alcaldía de Metapán para el beneficio de nuestra población’. ¿Qué hizo Chico Merino cuando abren juicio a Juan Samayoa? Organiza una marcha en Metapán para protestar contra esa acción, diciendo que era un hombre honesto. ¿Qué más indicio de que ahí hay un cartel financiando a un diputado que defiende sus intereses?

¿Qué debía hacer el TSE?

El TSE tenía suficientes indicios para iniciar una investigación. Cuando venga la confirmación de Chico Merino deberían ponerla en suspenso, en lo que se dilucida esta irregularidad. Va en contra de todas las normas constitucionales. Un candidato debe tener moralidad notoria. Este señor le disparó borracho a una policía y ahora se financia de los dineros de los presuntos narcotraficantes y lavadores de dinero, y los defiende públicamente. Todas las alcaldías del PCN salen que son la ruta del narcotráfico, de las armas y otros irregulares. ¿No creés que el TSE debe cerciorarse de que un candidato reciba fondos legítimos?

Cuando LA PRENSA GRÁFICA preguntó a fiscales de la zona cómo es que podía aparecer en vallas Juan Samayoa invitando a votar, dijeron que no tenían denuncia.

Los fiscales de esa zona, tristemente, la mayoría está comprada por el cartel, están en planilla. Eso es lo que yo presumiría porque no hacen nada. Ellos no necesitan denuncia, pueden actuar de oficio. Ojo. ¿Cuál es la paja que da un fiscal? ¿Que no hay denuncia? ¡No! ¿No saben sus funciones? ¡A mí no me dan paja los fiscales! ¡Se puede actuar de oficio! ¿Qué acaso no es algo ilegal y no pueden hacer nada? Están pisteados. ¿Será que también está pisteado el Tribunal Supremo Electoral?

¿Y no hay otros partidos también que hayan recibido financiamiento de ese cartel?

ARENA tuvo al hermano de ‘Chepe Diablo’ como diputado suplente durante varios períodos. Recibió, entiendo yo, donaciones de ‘Chepe Diablo’, sabiendo que había grandes sospechas que él era el líder del cartel de Texis. Luego salió señalado en la Lista Clinton, y salía el hermano de ‘Chepe Diablo’ como suplente. Más bien, fue el fallo de la Sala de lo Constitucional el que lo quitó de suplente. ¡El hermano de ‘Chepe Diablo’, el cabecilla del cartel era diputado suplente de ARENA!

¿Y ese grupo podría infiltrarse ahora que vienen primarias en los partidos para elegir candidato presidencial?

Por supuesto. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer su trabajo. Y, si no lo hace, cuando menos Fito Salume y la Fundación Transparencia vamos a sugerirle a la Asamblea Legislativa someta a antejuicio a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para que expliquen a la población por qué no han iniciado una tan sola acción para investigar cuando hay tantos indicios de dinero ilícito financiando a políticos.

¿Democracia Salvadoreña va a hacer primarias para competir en las presidenciales?

Hoy por hoy, la intención en la directiva del partido es que sí.

¿Ya hay gente interesada?

Sí.

¿Gente del partido?

No. Más que todo, son gente de fuera del partido que tendrían que inscribirse en el partido si quieren competir.